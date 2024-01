Thomas Tuchel: Sky-Experte schlägt um sich – Zoff wird persönlich

Live konnten die Fußballfans im November am Fernseher miterleben, wie zwischen Thomas Tuchel und den Sky-Experten Didi Hamann und Lothar Matthäus ein Zoff ausbrach. Nun droht der Streit wieder hochzukochen.

Bei Sky hat Didi Hamann deutlich wie noch nie mit Thomas Tuchel abgerechnet. Neben scharfer Kritik an jüngsten Aussagen des Trainers prognostiziert der Ex-Profi sogar das baldige Aus als Bayern-Trainer. Der Streit wird persönlich – wie reagiert Tuchel?

Thomas Tuchel: Sky-Zoff kocht wieder hoch

Eigentlich wollte Moderator Patrick Wasserziehr von Didi Hamann nur eine Einschätzung über Tuchels pikante Spanien-Aussagen haben. Kurz nach der Rücktritts-Ankündigung von Barca-Trainer Xavi hatte der Bayern-Coach Worte gewählt, die wie ein Flirt mit „La Liga“ klangen. Stattdessen bekam Wasserziehr beim Talk „Sky90“ eine Abrechnung mit Tuchel, die ihresgleichen sucht. Ex-Profi Hamann zerlegt Tuchels Bayern-Engagement in seine Einzelteile, lässt kein gutes Haar an ihm und kündigt sogar ein baldiges Aus in München an.

„Er kam, ist mit Bayern aus dem Pokal raus, aus der Champions League raus und hat die Meisterschaft gewonnen, wo sie nicht wussten, wie oder warum. Dieses Jahr: Supercup nicht geholt, im Pokal raus, dazu schlechter, uninspirierender Fußball“, poltert Hamann und ist überhaupt nicht mehr einzufangen. Knallhart sagt er: „Tuchel ist das größte Bayern-Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Sie passen nicht zusammen und er weiß das mittlerweile auch.“

„Das hat mit Fußball nichts zu tun“

Doch damit nicht genug. Die Ansage geht weiter: „Er hat sich mit vielen Spielern angelegt. Die Stimmung in der Mannschaft ist nicht gut. Sie spielen keinen guten Fußball, auch wenn sie mehr Punkte haben als letzte Saison. Wenn ich mir die letzten drei Heimspiele anschaue, ist das unterirdisch für Bayern-Verhältnisse. Das hat mit Fußball nichts zu tun.“

Der Sky-Experte ledert weiter: „Er hat die Interessen des Vereins zu wahren, das hat er nicht immer gemacht. Er hat Spieler vergrault, die Marktwerte vieler Spieler halbiert oder gedrittelt. Er hat sicher auch seine Gründe, warum es nicht passt. Aber ich glaube, die sind ihm mittlerweile egal. Der sagt: Ich mach und sage, was ich für richtig halte. Der hat Spieler öffentlich demontiert. War ihm egal. Und im Verein hat keiner was gesagt. Man hat ihn viel zu lange schalten und walten lassen, wie er wollte.“

Schließlich kommt er doch noch zu den Spanien-Aussagen. Eine „Frechheit“ nennt er sie. „Er ist ein intelligenter Mann. Sowas rutscht ihm nicht einfach so raus. Nur er muss eins wissen: Wenn du ein Angestellter vom FC Bayern bist und dich mit der Führung anlegst – das war selten eine gute Idee“, sagt Hamann. „Was er heute gesagt hat, wird bei den Verantwortlichen gar nicht gut ankommen. Wie die das aufnehmen, werden wir jetzt die nächsten Tage hören.“

Nach deutlich harmloserer Kritik vor dem 4:0 beim BVB hatten er und Lothar Matthäus von Thomas Tuchel die volle Breitseite bekommen. Kaum vorstellbar, dass der Bayern-Trainer diese General-Abrechnung nun auf sich sitzen lässt. Jetzt könnte der große Knall folgen.