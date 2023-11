Thomas Tuchel: Sky-Sportchef macht Klarstellung zum Zoff – „Muss sich einfach entladen“

Es war die Fehde, die die Fußball-Fans in Deutschland tagelang in Atem hielt. Thomas Tuchel auf der einen, Lothar Matthäus und Didi Hamann auf der anderen Seite. Experten und Trainer teilten bei jeder noch so kleinen Gelegenheit gegeneinander aus.

Und so hing unweigerlich auch Pay-TV-Riese Sky mit im Boot. Denn ausgerechnet beim Spitzenspiel Dortmund – Bayern München ging Thomas Tuchel vollends aus dem Sattel. Gegenüber DER WESTEN verrät Sky-Sportchef Charly Classen, was er von der ganzen Posse hält.

Thomas Tuchel: Streit eskaliert

Es begann alles damit, dass Matthäus und Hamann öffentlich kritisierten, dass sie unter Tuchel bei Bayern München keine Weiterentwicklung sehen würden. Der Coach des Rekordmeister konterte, gab diese Einschätzung über beide Sky-Experten zurück.

In den Tagen danach entwickelte sich ein Hin und Her, dass in einem abgebrochenen Interview bei Sky mit vielen Seitenhieben endete (hier mehr dazu). Auch in den Tagen danach war der Zoff um Thomas Tuchel DAS Thema.

Polarisierende Experten

Es ist wahrlich keine neue Erkenntnis, dass Matthäus und Hamann mit ihren Aussagen polarisieren. Dieser Zoff nahm jedoch neue Ausmaße an. Auch andere Trainer wie Steffen Baumgart äußerten sich. Und Sky-Sportchef Classen? Der sieht alles etwas nüchterner und äußert gar Verständnis für Thomas Tuchel.

Sky-Sportchef Charly Classen. Foto: Sky

Man sei froh, dass man Experten mit starken Meinungen habe, erklärt Classen gegenüber DER WESTEN. Die Tragweite der Auseinandersetzung habe gezeigt, dass dieses Thema für viele Menschen ein wichtiges gewesen sei. Dennoch betont er: „Wir machen das nicht, um eine Reaktion von Tuchel zu provozieren.“

Vielmehr könne er die Reaktion des Bayern-Trainers sogar nachvollziehen. „Er stand offensichtlich unter unheimlichem Druck und manchmal muss sich das einfach entladen. Das ist doch ganz menschlich und wir wollen ja auch menschliche Antworten haben.“ Kein Böses Blut also zwischen Sender und Trainer.

Thomas Tuchel: Streit beigelegt?

Ob der Streit auch von Seiten der Protagonisten beigelegt ist, muss sich zeigen. Spätestens wenn Sky Anfang Dezember die Partie der Bayern gegen Union Berlin überträgt treffen Tuchel und Hamann wieder aufeinander. Doch bis dahin ist ja noch ein wenig Zeit.

