Kurz vor Super Bowl: NFL-Boss lässt Deutschland-Bombe platzen

In den USA zu Hause, aber in immer mehr Ländern unterwegs. Die NFL begeistert inzwischen in der ganzen Welt. Unmittelbar vor dem Super Bowl sowieso. Deutschland hat sich dabei als eines der beliebtesten Länder für internationale Spiele der Football-Liga emanzipiert.

Die „Germany Games“ sorgen in Deutschland und den USA gleichermaßen für Begeisterung. Kurz vor dem Super Bowl hat der Deutschland-Chef der NFL eine besonders gute Nachricht parat.

Kurz vor Super Bowl: NFL-Chef verkündet weitere Deutschland-Spiele

2005 fand erstmals ein NFL-Spiel außerhalb der USA statt. Seither trägt London jedes Jahr mehrere Partien aus, weitere Länder sind hinzugekommen. 2022 auch Deutschland. Damals hatte München die Ehre des ersten „Germany Game“. Und das sorgte auf allen Seiten für Begeisterung. Auf Anhieb etablierte sich Deutschland als Standort. 2023 wurde gleich zweimal in Frankfurt gespielt, 2024 war wieder München dran. 2025 ist Berlin an der Reihe. Und auch für 2027 und 2029 wurden bereits Verträge unterzeichnet.

Nun verkündet NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth den Hammer, auf den so viele Football-Fans gehofft haben: Auch 2026 und 2028 wird die National Football League hierzulande Halt machen. „Wir sind in intensiven Gesprächen mit möglichen Austragungsorten“, erklärt er gegenüber „Ran“. „Wir haben schon eine erste Vorstellung, die noch nicht in Vertragsform gegossen ist. Die Spiele wird es aber geben.“

Nachfolgend lässt Steinforth durchblicken, dass München und Frankfurt ganz gute Karten haben, erneut ein NFL-Spiel zu bekommen. „Deutschland ist einer der größten Wachstumsmärkte und wir versuchen immer weiter, Fans für die Sportart zu begeistern“, erklärt er kurz vor dem Super Bowl. Dort duellieren sich die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles in der Nacht auf Montag (ab 0.30 Uhr) um die begehrte Vince-Lombardy-Trophy und den legendären Ring.