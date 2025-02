NFL: Kurz vor Super Bowl – Goodell verkündet Hammer-Nachricht!

Für viele Fans des American Footballs steht am Sonntag (9. Februar) wohl das Highlight des Jahres an. In der 59. Auflage des Super Bowls zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles geht es um nichts Weniger als die Krone der NFL.

Bereits in der Woche vor dem Duell der beiden Top-Teams rührt die NFL mächtig die Werbetrommel, der Super Bowl soll es zu einem echten Fest werden. Nun hat Liga-Boss Roger Goodell jedoch anderweitig für großes Staunen gesorgt – jetzt ist die nächste Expansion der NFL offiziell!

NFL macht Halt in Australien

London, São Paulo oder München – die Liste an NFL International Games, bei der Teams tausende von Kilometern reisen, um ihre Regular-Season-Duelle in anderen Ländern auszutragen, ist lang. Bereits im Jahr 2005 fand die erste Partie in Mexiko-Stadt statt, 2022 folgte schließlich der Sprung nach München. Ein voller Erfolg, der die NFL auch in der kommenden Saison nach Deutschland ziehen wird. Doch Commissioner Goodell will noch mehr.

So verkündete der 65-Jährige in der Super-Bowl-Woche, dass die NFL in der Saison 2026/2027 zum ersten Mal nach Australien kommen wird. Diese Entscheidung hatte sich bereits seit Monaten angedeutet. Ausgetragen werden soll das Spiel in der Melbourne Cricket Arena. Mit den Los Angeles Rams steht zudem bereits das Gastgeberteam für die NFL-Premiere in Australien fest.

Division-Duell in Melbourne?

Goodell zeigt sich indes höchst erfreut über die neueste Expansion seiner Liga: „Die Expansion nach Melbourne, Australien, einer wunderschönen Stadt mit einer reichen Sportgeschichte unterstreicht unsere Ambitionen, ein globaler Sport zu werden und das internationale Wachstum zu beschleunigen“.

Unklar bleibt jedoch noch, gegen welches Team die Rams in Melbourne antreten werden. Aufgrund der bis zu 14 Stunden Zeitverschiebung zwischen Australien und der USA erscheint es gut möglich, dass ein weiteres Team von der US-amerikanischen Westküste gegen die Rams antreten wird. Damit wäre etwa ein Division-Duell gegen die San Francisco 49ers möglich.