Kaufland haut zum Super Bowl einen raus – doch die Kunden schütteln sich: „Grauenvoll!“

Nicht nur in den USA, sondern für zig Millionen Menschen auf der Welt zählt der Super Bowl zu den sportlichen Highlights des Jahres. Auch in Deutschland lockt das Football-Spektakel immer mehr Fans vor die Fernseher. Kein Wunder, dass Supermarkt-Ketten wie Kaufland ebenfalls versuchen, bei diesem Hype mitzumischen.

Der Super Bowl ist das jährliche Finale der National Football League (NFL). Das Sportereignis zieht nicht nur Football-Fans an, sondern auch Zuschauer, die sich für die berühmte Halbzeitshow interessieren. Dieses Jahr wollen US-Rapper Kendrick Lamar und Sängerin SZA im Caesars Superdome in New Orleans die Massen begeistern. In Deutschland werden vermutlich mehr als zwei Millionen Leute vor dem TV sitzen. Auf sie hat es Kaufland nun abgesehen.

Kaufland preist besonderen Snack zum Super Bowl an

Die Supermarkt-Kette hat aktuell – wie auch viele andere Unternehmen, nicht nur aus der Lebensmittel-Branche – reichlich Produkte im Angebot, die die Super-Bowl-Nacht perfekt machen sollen. Vom Hot-Dog-Maker über Erdnussbutter bis hin zum Football mit allen Team-Logos bleiben kaum Wünsche offen. In einem Facebook-Post hebt Kaufland besonders zwei Sorten Chips hervor, die sich die Sport-Fans auf keinen Fall entgehen lassen sollen. So haben nämlich die Youtube-Stars Knossi und Trymacs eine Sonder-Edition ihrer „Happy Chips“ herausgebracht.

Passend zum Super Bowl gibt’s unter anderem die Sorten „BBQ Wing“ und „Chili & Lime“ – mit Football-Helmen als Motiv auf den Tüten. Doch was ist das? Die meisten Kaufland-Kunden, die unter dem Post kommentieren, müssen sich regelrecht schütteln. Wenn im deutschen TV am Morgen des 10. Februar ab 0.30 Uhr das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles übertragen wird (RTL, RTL+, DAZN), mag wohl kaum jemand diese Chips knuspern.

Lieber Chicken-Wings statt Knossi-Chips

So schreibt ein Facebook-Nutzer zu den neuen Knossi-Kreationen: „Nix da. Hot Dogs, Chicken Wings (echte), Corndogs, Popcorn, Nachos mit Cheese Sauce und Hackfleisch, Burger, eventuell noch paar normale Chips.“ Andere Kaufland-Kunden werden in ihrer Wortwahl deutlicher: „Hab die Limited Edition ,extra cheese‘ probiert. Frage mich aber ernsthaft, in welchem Universum das Käse-Geschmack sein soll.“ Ein anderer Kunde legt kräftig nach: „Die Cheese-Sorte war ja grauenvoll!!! Hatte wenig mit Käse zu tun.“

Aber es geht noch heftiger, wie dieser Kommentar eines Nutzers belegt: „In der Werbung heißt es ,Snack Dich happy durch die Nacht!‘ Und die Realität: ,Mache andere reich und werde krank und fett!‘ Und noch ein hartes Statement in Richtung Kaufland: „Könnt euren Kram selber fressen!“ Eine weitere Kundin wird die Chips ebenfalls nicht kaufen, aber aus speziellen Gründen: „Blöd, dass die nicht laktosefrei sind.“

Doch auch wenn die Mehrzahl der Kommentare kritisch ausfällt, so gibt es doch Kaufland-Kunden, bei denen während des Super Bowl tatsächlich die neuen Sorten der Happy Chips in der Knabber-Schale landen könnten. „Klingt beides nicht schlecht“, schreibt einer mit Blick auf die Sorten „BBQ Wing“ und „Chili & Lime“. Für eine andere Kundin steht bereits fest: „BBQ – GANZ KLAR.“