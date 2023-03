Monica Lierhaus: Rückkehr-Hammer! Sportschau-Moderatorin feiert TV-Comeback – aber nicht in der ARD

Sportschau-Moderatorin Monica Lierhaus kehrt zurück ins Fernsehen. Die 52-Jährige ist schon bald wieder auf den TV-Geräten zu sehen – allerdings nicht in der ARD.

Die frühere Sportschau-Moderatorin wird künftig für RTL arbeiten. Das gab der Kölner Sender am Freitagnachmittag bekannt.

Monica Lierhaus feiert TV-Comeback!

Die Geschichte von Monica Lierhaus bewegte ganz Deutschland. Die beliebte Sport-Moderatorin stand Jahre lang vor der Kamera, moderierte unter anderem die Sportschau in der ARD und war bei zahlreichen Großereignissen mit dabei.

2009 ließ sie sich ein Hirn-Aneurysma entfernen. Nach Komplikationen bei der Operation wurde sie für vier Monate ins künstliche Koma versetzt. Anschließend kämpfte sie mit Sprech- und Bewegungsstörung und kehrte deshalb nur für Kurzauftritte zurück ins Fernsehen.

Nun ist die TV-Moderatorin zurück – aber nicht in der ARD, sondern bei RTL. Wie der Sender am Freitagnachmittag bekannt gab, sind gleich mehrere Projekte geplant. Ihre ersten Auftritte wird sie im Rahmen der Special Olympics in Berlin haben. Diese finden vom 17. bis zum 25. Juni in Berlin statt.

RTL-Programm-Geschäfts­führer Stephan Schmitter sagt im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen“: „Wir planen mit ihr unterschiedliche Projekte im Sportbereich. Ein erstes Highlight wird ihr Einsatz bei den Special Olympics innerhalb unserer nächsten Themenwoche „Inklusion“ sein.“ Dabei lobte er sie als „außergewöhnliche Frau und sehr gute Journalistin“.

Lierhaus hatte Karriere eigentlich schon beendet

2020 verkündete Lierhaus anlässlich ihres 50. Geburtstags eigentlich schon das Ende ihrer TV-Karriere, nun kehrt sie doch noch mal zurück. Schmitter freut das besonders: „Es ist schön zu sehen, dass sie große Lust hat, für uns vor die Kamera zurückzukehren.“