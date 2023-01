Schock für Sportschau (ARD): Alexander Bommes muss auch Handball-WM absagen

Nachdem die ARD zum Ende des letzten Jahres die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar übertragen hat, steht für den TV-Sender bereits kurz nach dem Jahreswechsel das nächste sportliche Highlight auf dem Programm: Die Handball-WM der Männer.

Die Fans des Sports werden sich allerdings an eine Umstellung gewöhnen müssen. Nachdem Alexander Bommes schon bei der Fußball-WM aus gesundheitlichen Gründen nicht moderieren konnte, muss er nun auch für die Handball-WM in der ARD absagen.

ARD: Bommes muss auch für Handball-WM absagen

Wie die „Sportschau“ in einer offiziellen Pressemitteilung verriet, wird Alexander Bommes auch bei der Handball-WM nicht als Moderator zur Verfügung stehen. An seine Stelle tritt Stephanie Müller-Spirra, unterstützt von ARD-Experte und Ex-Weltmeister Dominik Klein.

„Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM. Dominik Klein ist bei Stephanie in kompetenten und sympathischen Händen – und darüber bin ich sehr froh“, wird Bommes in der Pressemitteilung zitiert.

ARD: Das ist die neue Moderatorin

Für Stephanie Müller-Spirra ist es eine Moderations-Premiere – noch nie zuvor war sie bei einer Handball-WM im Einsatz. „Ich bin natürlich sehr neugierig auf alles, was da kommt! Alex Bommes zu vertreten ist eine Riesenaufgabe, aber ich werde – zusammen mit Dominik Klein – alles geben. Vor allem hoffe ich, dass Alex selbst bald wieder gesund und fröhlich vor der Kamera stehen kann“, sagte sie.

Bereits im Jahr 2022 hat sich Müller-Spirra im Rahmen ihres Films „Aus der Deckung“, welcher das Coming Out des Handballers Lucas Krzikalla thematisiert, mit der Sportart auseinandergesetzt. Aufmerksame Verfolger der „Sportschau“ kennen Müller-Spirra bereits von den Stadien, Schanzen oder Strecken dieser Welt, die sie ihm Rahmen der Sendung begleitet hat. Auch bei den olympischen Spielen in Peking war sie als Berichterstatterin im Einsatz.