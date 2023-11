Sky angelt sich Rechte – droht diesem Sport jetzt das Free-TV-Aus?

Sie riechen einen neuen Markt – und wollen sich dort als absolutes Power-House etablieren. Seit einigen Jahren wächst die Bedeutung des Motorsports für Sky gewaltig. Besonders die exklusiven Rechte der Formel 1 sind Gold wert.

Nun kommt eine weitere Rennserie hinzu. Ab dem kommenden Jahr wird die MotoGP live auf Sky zu sehen sein. Doch während die Pay-TV-Zukunft geklärt ist, droht dem Sport im Free-TV vielleicht sogar das komplette Aus.

Sky schnappt sich weitere Rechte

Die Nachricht verkündete der Pay-TV-Anbieter unter der Woche. Der zweirädrige Motorsport hat langfristig ein neues Zuhause gefunden. Ab dem kommenden Jahr fahren beim Sender aus Unterföhring also nicht nur die F1-Stars um Max Verstappen, sondern auch die besten Motorrad-Fahrer der Welt.

Neben Grands Prix sind auch alle Sprints, Qualifikationen und Trainingseinheiten zu sehen. Und nicht nur das. Auch die Moto2, Moto3 und MotoE-Rechte sind dabei. „Wer spektakulären Motorsport liebt, findet ihn bei Sky Sport“, freut man sich daher (hier alle Details zu dem Deal).

Was passiert im Free-TV?

Ganz anderes stellt sich die Situation im Free-TV da. Dort lagen die Rechte für Deutschland bisher bei Servus TV. Doch dieser Deal läuft nach der aktuellen Saison aus. Und über die Nachfolge gibt es bisher noch keine Entscheidung.

Wie „digitalfernsehen.de“ berichtet, gibt es zwar Gerüchte um eine Kooperation zwischen RTL und ProSieben – doch eigentlich sind die beiden Privatsender eher Konkurrenten als Partner. Wie es also weitergeht, bleibt abzuwarten.

Sky: F1-Schicksal könnte sich wiederholen

Im schlimmsten Fall droht sich das Formel-1-Schicksal zu wiederholen. Nach der Saison 2020 hatte RTL die Free-TV-Rechte für die Rennserie verloren. Zwei Jahre lang zeigte der Sender noch einzelne ausgewählte Rennen, ehe seit diesem Jahr dort gar nichts mehr zu sehen ist.

Im Free-TV läuft die Formel 1 in Deutschland aktuell also nicht mehr. Sky muss allerdings vertraglich mindestens vier Rennen freizugänglich machen. Das wurde in diesem Jahr über Livestreams auf YouTube und der eigenen Website geregelt.