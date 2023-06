Sky: Ära vorbei! Pay-TV-Riese muss sich von beliebten Sport-Rechten verabschieden

Fast zehn Jahre lang war Sky die Heimat für alle Handball-Fans. Jetzt ist Schluss. Der Pay-TV-Riese hat sich mit einer großen Konferenz und Stars am Mikrofon vom Handball verabschiedet.

Das Ende einer Ära: Alle Rechte wandern jetzt zu einem neuen Konkurrenten. Für Sky der nächste Rechte-Rückschlag – im Sport wird das Angebot immer dünner.

Sky: Abschied vom Handball

Es gibt sie noch, die großen Sport-Coups von Sky. 2018 holte man sich die Premier League zurück, 2020 ergatterte man alle Exklusiv-Rechte an der Formel 1. Doch darüber hinaus wanderten die Sport-Rechte meistens in die andere Richtung. So auch jetzt. Am Sonntag musste man sich vorerst endgültig vom Handball verabschieden.

(Weit) hinter dem Fußball ist Handball in Deutschland eine der beliebtesten Sportarten. Wer Bundesliga, Pokal und Champions League sehen wollte, war bei Sky genau richtig. Seit 2014 (CL) bzw. 2017 (Bundesliga) zeigte der Anbieter alle Spiele der prominentesten Wettbewerbe live und exklusiv. Doch damit ist nun Schluss.

Letzte Handball-Übertragung

Mit einem Star-Aufgebot verabschiedete sich Sky. Die Neuner-Konferenz am Saisonfinale mit Meister-Party in Kiel war die letzte Handball-Übertragung. Am Mikrofon: Zwei Weltmeister! Kult-Trainer Heiner Brand und Rückraum-Legende Pascal „Pommes“ Hens saßen als Experten neben Kommentator Markus Götz.

Nun wandern die Rechte weiter. Dyn, ein neuer Streamingdienst, der ab August auf Sendung geht, hatte Sky die Rechte abgeluchst. Bundesliga, Pokal und Champions League laufen künftig auf dem Portal von Ex-DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Dyn hat sich den Sportarten verschrieben, die in Deutschland im Schatten des Fußballs stehen. Handball ist dort so etwas wie das Prunkstück im Rechte-Repertoire.

Sky ist dagegen um eine Attraktion ärmer. Auch im Fußball hatte man in den letzten Jahren schwere Niederlagen einstecken müssen, verlor Teile der Bundesliga, die komplette Champions League und zuvor auch schon die ganze Europa League.