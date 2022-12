Sky: Rechte-Hammer! Heftiger Rückschlag für Pay-TV-Sender

Seit der Saison 2021/22 haben Sky-Kunden in Sachen Champions League das Nachsehen. Wer die Königsklasse beim Pay-TV-Sender schauen will, wird enttäuscht.

Die Hoffnung bei Sky war da, die Champions League ab der Saison 2024/25 wieder teils zu zeigen. Doch diese zerschlägt sich jetzt komplett. Sky geht im Rechte-Poker leer aus.

Sky: Rechte-Hammer für Amazon

Denn die Rechte an einem Teil der Champions League ab der Saison 2024/25 hat sich jetzt wohl Amazon geschnappt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat das US-Unternehmen einen neuen Vertrag mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) über die Medienrechte abgeschlossen.

Der von der Agentur Team Marketing ausgeschriebene Kontrakt umfasst jeweils 17 Spiele der reformierten Königsklasse für die drei Spielzeiten ab 2024/25. So hat Amazon Prime Video laut Vertrag auch ein erstes Zugriffsrecht bei der Auswahl der Partie und überträgt exklusiv. Zum Rechtepaket gehören außerdem Höhepunkte der anderen Spiele. Einen ähnlichen Vertrag hat Amazon für England bereits zuvor abgeschlossen.

Aktuell überträgt der kostenpflichte Prime-Video-Dienst seit der Saison 2021/22 die Toppartie der Champions League am Dienstag. Die restlichen Partien laufen bis Mitte 2024 bei DAZN. Im ZDF gibt es die Highlights am Mittwoch und das Endspiel. Die UEFA und Team Marketing hatten die Rechtevergabe für den deutschen Markt am 10. Oktober gestartet. Am 14. November war um 10 Uhr Abgabefrist die Angebote der Medienunternehmen. Danach gab es eine weitere Runde im Bieten um die Rechte.

Rückschlag für Sky

Hoffnungen auf ein Comeback der Königsklasse haben sich sicherlich auch die Sky-Kunden gemacht. 20 Jahre lang lief die Champions League zuvor beim Pay-TV-Sender, der 2019 die Rechtevergabe gegen DAZN verlor, da der Streamingdienst einfach mehr Geld bot.

Sky hatte durchaus die Möglichkeit, sich die Rechte an der Champions League zurückzuholen. Auf Anfrage dieser Redaktion erklärte Sky-Sprecher Jan Götze vor Kurzem: „Wir schauen uns jedes Recht sehr genau an. Natürlich ist dieses Premium-Recht interessant, es muss allerdings auch wirtschaftlich für uns Sinn machen.“

Mehr News für dich:

Seinen Kunden hätte Sky gerne die CL wieder angeboten, allerdings nicht um jeden Preis. Und das scheint wohl auch das Problem gewesen zu sein. Die UEFA erwartet eine 40-prozentige Steigerung der Einnahmen, die Rechte werden also noch einmal teurer. Eine Alternative wäre für Sky wohl das Topspiel-Paket, das aktuell Prime hält. Doch scheinbar war das für den Pay-TV-Riesen nicht möglich.