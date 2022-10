Sky: Kommt die Champions League zurück? Das plant der Pay-TV-Riese

Für Sky, DAZN und Co. hat die heiße Phase begonnen. Die Rechte für die Champions League kommen wieder auf dem Markt. Es geht um die nächste Periode ab der Saison 2024/2025.

Aktuell spielt Sky bei der Champions League nicht mit. Der Pay-TV-Riese konnte sich bei der letzten Rechte-Vergabe nicht durchsetzen. Holt sich Sky jetzt die Champions-League-Rechte wieder?

Holt Sky die Champions League zurück?

Seit der Saison 2021/2022 läuft die Champions League in Deutschland fast komplett bei DAZN. Der Streamingdienst hält den Großteil der Rechte. Amazon Prime Video sicherte sich ein kleines Paket, darf damit immerhin das Top-Spiel am Dienstagabend zeigen. Bis einschließlich der Saison 2023/2024 wird das auch so bleiben.

20 Jahre lang lief die Champions League zuvor auf Sky. Bei der letzten Rechtevergabe 2019 verlor der Pay-TV-Riese dann aber den Kampf gegen DAZN. Der Streamingdienst bot schlichtweg mehr Geld als der Konkurrent.

In den kommenden Wochen beginnt ein neues Bietergefecht. Bis zum 14. November haben die Interessenten Zeit, ihr Angebot bei der von der UEFA beauftragten Agentur „Team Marketing“ abzugeben. Danach fällt die Entscheidung für die Rechteperiode 2024/2025 bis 2026/2027.

Das könnte dich auch interessieren: Sky erleidet bitteren Rückschlag – Programmpläne des Pay-TV-Riesen zerschlagen

Das sagt Sky zur Champions League

Sky hätte durchaus die Möglichkeit, sich die Rechte an der Champions League zurückzuholen. Doch wie plant der Pay-TV-Riese? Auf Anfrage dieser Redaktion erklärte Sky-Sprecher Jan Götze: „Wir schauen uns jedes Recht sehr genau an. Natürlich ist dieses Premium-Recht interessant, es muss allerdings auch wirtschaftlich für uns Sinn machen.“

Selbstverständlich würde Sky seinen Kunden die Champions League gerne wieder anbieten – aber nicht um jeden Preis. Die UEFA erwartet eine 40-prozentige Steigerung der Einnahmen, die Rechte werden also noch einmal teurer.

Mehr News zu diesem Thema: Sky und DAZN: Rechte-Kampf beginnt! Wichtiger Wettbewerb wieder auf dem Markt

Die günstigste Alternative für Sky wäre wohl das Topspiel-Paket, dass aktuell Amazon Prime hält. Ob das für den Pay-TV-Riesen aber überhaupt eine Option darstellt, ist unklar.