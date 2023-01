Sky startet nächsten Versuch – DAS ist für den Bundesliga-Auftakt geplant

An diesem Wochenende ist endlich wieder so weit. Nach zehn Wochen Pause startet am Freitag (20. Januar) wieder die Bundesliga. Um die Rückkehr des nationalen Fußballs auf die Fernsehgeräte in den Haushalten gebührend zu feiern, hat Sky nun eine kleine Veränderung angekündigt.

Diese betrifft die Übertragung des Spiels zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen. Die angekündigte Veränderung bringt ein Format zurück.

Sky next generation geht in die nächste Runde

Wie der Pay-TV-Sender angekündigt hat, wird es zum Bundesliga-Top-Spiel des 1. FC Köln gegen den SV Werder Bremen erneut zu einer speziellen Sportberichterstattung für Kinder kommen. Dabei wird Kommentator Frank Buschmann die Zuschauer zusammen mit den Kinderreportern Julian (10), Sophie (11) und Lukas (12) durch den Abend führen. Ausgewählt wurden diese im Rahmen eines Castings, bei welchem sich über 100 Kinder beworben haben sollen.

Die Show vor dem Anpfiff wird durch die Influencer Marcel Gurk und Imke Salander sowie dem Schiedsrichter-Influencer Pascal „Qualle“ Martin moderiert werden. Extra dafür bereitgestellt hat der Sender Sky Sport Bundesliga 3, wo die Übertragung des Vorberichts ab 17:45 Uhr zu sehen sein wird. Die besondere Übertragung gibt es außerdem auf dem YouTube-Kanal von Sky sowie auf skysport.de zu sehen.

Sky reagiert auf großen Erfolg

Erstmals ging „Sky next generation“ im vergangenen Oktober zum Anlass des Klassikers Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München an den Start. Aufgrund der positiven Resonanz bietet der Pay-TV-Sender nun erneut Kindern die Möglichkeit redaktionelle Inhalte für andere Kinder zu produzieren.

„Sky Next Generation geht weiter. Wir waren überwältigt von der positiven Resonanz und so fiel die Entscheidung leicht. Wir werden rund ums Topspiel Köln gegen Werder wieder beste Unterhaltung für die ganze Familie bieten und damit gerade auch Kids für unsere Bundesliga-Übertragungen begeistern“, sagt Mario Nauen, Fußballchef bei Sky Deutschland.