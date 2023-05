Sky muss Pläne über den Haufen werfen – DAS erwartet die Zuschauer jetzt

Ursprünglich hatte Sky für den Großen Preis der Emilia-Romagna der Formel 1 etwas Besonderes geplant. Der Imola-GP sollte für alle Zuschauer frei zugänglich sein. Jeder sollte das Rennen sehen – doch daraus wird nun nichts.

Der Imola-GP fällt ins Wasser. Die Verantwortlichen der Formel 1 haben das Rennen aufgrund der starken Regenfälle in Norditalien bereits am Mittwoch (17. Mai) abgesagt. Doch wie reagiert Sky nun auf den Ausfall?

Sky: Imola-GP fällt aus – wie reagiert der Pay-TV-Sender?

„Um der Fanbegeisterung und einem gewandelten Medienkonsum Rechnung zu tragen, hat sich Sky dazu entschlossen, die Live-Rennen und die exklusive Sky Berichterstattung aus Imola und Budapest kostenfrei über skysport.de sowie über die Sky Sport App und im Sky Sport YouTube Kanal zugänglich zu machen“, kündigte Sky an.

Nach dem die „Free-TV“-Übertragung des Hamburger Stadtderbys so gut ankam, wollte Sky auch in der Formel 1 neue Wege gehen: Der Große Preis der Emilia-Romagna sollte für alle frei empfangbar sein. Die Rennabsage macht die Pläne nun aber zunichte.

+++ Formel 1: Imola-GP abgesagt – wann wird das Rennen nachgeholt? +++

Nach Informationen dieser Redaktion sucht Sky bereits nach einem Ersatz für den Imola-GP. „Wir befinden uns in Gesprächen mit unseren Partnern. Welches Rennen es werden wird, können wir noch nicht sagen“, bestätigte ein Sky-Sprecher gegenüber dieser Redaktion. Es sei definitiv ein zweites Rennen angedacht.

So plant Sky jetzt

An seinen Plänen für den Ungarn-GP hält Sky weiterhin fest. Das Rennen am Hungaroring steigt am 23. Juli – und in Deutschland schauen alle Menschen bei Sky kostenlos zu. Welches das zweite Rennen ist, was für alle Zuschauer frei empfangbar sein wird, lässt sich nur spekulieren.

Das könnte dich auch interessieren:

Eine Absage erteilte Sky aber bereits den Hoffnungen vieler Fans: Der Große Preis von Monaco am nächsten Wochenende (28. Mai) wird es nicht werden. Das bestätigte ein Sky-Sprecher gegenüber dieser Redaktion.