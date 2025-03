Sky vor nächstem Rechte-Knall? Millionen Fußballfans müssen zittern

Immer wieder musste Sky in den letzten Jahren populäre Sportrechte abgeben. Die Rückeroberung des Bundesliga-Freitags war ein Befreiungsschlag. Landet der Pay-TV-Riese jetzt den nächste Rechte-Coup?

Im Mai werden die TV-Rechte am DFB-Pokal neu vergeben. Und obwohl Sky in diesem Wettbewerb schon alle Spiele zeigt, ist ein weiterer Coup möglich. Der allerdings würde vielen Fußballfans in Deutschland gar nicht gefallen.

Sky: Angriff auf noch mehr Exklusiv-Spiele?

Die Ausschreibung hat bereits begonnen, bald wird gepokert. Bis Anfang Mai will der DFB die Rechte am deutschen Pokal vom Sommer 2026 bis zum Finale 2030 neu vergeben haben. Top-Favorit ist Sky (hier mehr). Der Anbieter hat bereits seit Ewigkeiten die Rechte an allen 63 Spielen von der 1. Hauptrunde bis zum Endspiel im Berliner Olympiastadion. Allerdings nicht alleine.

15 Partien laufen parallel auch im Free-TV. Die Rechte daran haben die öffentlich-rechtlichen Kanäle ARD und ZDF. Noch. Denn künftig könnte sich die Zahl der frei empfangbaren Spiele drastisch reduzieren. Der Ausschreibungs-Plan des Deutschen Fußball-Bundes sieht drei verschiedene Szenarien vor.

Bald nur noch neun DFB-Pokalspiele im Free-TV?

Erneute 15 Free-TV-Spiele sind zwar möglich. Setzt Sky auf sein Angebot noch eins drauf, könnten es aber auch deutlich weniger werden. Läuft es schlecht für die Fans ohne Pay-TV-Abo, können sie ab der übernächsten Saison nur noch neun Partien des DFB-Pokals live sehen. Der Rest wäre dann ausschließlich im Bezahlfernsehen empfangbar.

Noch ist aber auch alles andere als sicher, ob Sky überhaupt erneut den Zuschlag erhält. Die großen Sport-Rechte, allen voran der Spitzenfußball, lockt seit Jahren immer mehr „Big Player“ an. Auch DAZN, Magenta und weitere zahlungskräftige Anbieter werden bereits ein Auge auf den Cup geworfen haben und sich vor der bereits geendeten Deadline auf die Liste der Interessenten gesetzt haben.