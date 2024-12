Sky-Boss mit heftiger Ansage an DAZN nach Rechte-Coup – „Es ist überdeutlich“

Diese Entscheidung dürfte noch viele Jahre für Diskussionen sorgen. Bei der Ausschreibung der Bundesliga-Rechte von 2025 bis 2029 schlägt DAZN Sky ein Schnippchen und schnappt sich die prestigeträchtige Konferenz.

In den Augen vieler Fans und Experten eine Ohrfeige für Sky. Immerhin hatte Vorgänger Premiere das beliebte Format erfunden und zum Premium-Produkt gemacht. Doch beim Pay-TV-Sender ist die Trauer über den Verlust offenbar gar nicht so groß.

Sky bekommt zahlreiche Spiele

Leer ist das Unternehmen aus Unterföhring nämlich keinesfalls ausgegangen. Weiterhin darf man auch in den kommenden Jahren sämtliche Samstagsspiel um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr zeigen – dann aber nur noch als Einzelspiele und nicht mehr in einer verbindenden Konkurrenz. Zudem schnappte man sich zusätzlich die Spiele am Freitagabend und zeigt damit plötzlich sogar mehr Fußball als zuvor.

+++ Auch spannend: Nach dem Rechte-Coup darf es jeder wissen – „Großartige Nachricht“ +++

Dazu bleibt es dabei, dass alle Spiele der 2. Bundesliga auch in Zukunft auf Sky zu sehen sind. Angesichts der großen Namen, die dort mittlerweile unterwegs sind, ist das für die Quote vielleicht auch nicht so schlecht.

Deutliches Urteil

Nicht nur aufgrund der reinen Menge an Spielen kommt CEO Barny Mills zu einem eindeutigen Urteil: Der Gewinner der Ausschreibung sitzt in Unterföhring und heißt damit nicht DAZN! Er begründet das beispielsweise auch damit, dass der Wert der Bundesliga-Konferenz über die Jahre gesunken sei. Dort spielen mittlerweile oftmals Vereine, die außerhalb der eigenen Stadt niemanden interessieren – und bei manchen ist das sogar in der eigenen Stadt der Fall.

Für Mills ist klar, dass die mit den Rechtepaketen verbunden Pickrechte deutlich wertvoller sind. So kann sich Sky in Zukunft Top-Klubs wie Bayern München, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen auf den Samstag- oder Freitagabend legen.

Mehr von uns liest du hier:

Zudem stellt er im Interview mit „DWDL“ heraus, dass man mit In-Game-Clip-Rights und In-Game-Goal-Rights zahlreiche Möglichkeiten habe, dass Kunden auch ohne Konferenz kein Tor verpassen werden. „Die glasklare Botschaft ist: Es gibt nur einen Anbieter, den man braucht, wenn man Bundesliga-Fan ist. Und es ist überdeutlich, wer der absolute Gewinner dieser Ausschreibung ist: Sky“, sagt er daher zuversichtlich.

Sky vs. DAZN: Kampf geht weiter

Ob die Abonnenten das auch so sehen, bleibt letztlich abzuwarten. Der Kampf darum, ihnen das eigene Angebot schmackhafter zu machen, wird bis zum kommenden Sommer weiter gehen. Dann wird die Bundesliga erstmals in ihrer neuen Struktur übertragen.