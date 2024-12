Borussia Dortmund: Sky-Boss spricht es aus – Fan-Albtraum wird wahr

Es war der 23. November, als die Fans von Borussia Dortmund erstmals in dieser Saison am Samstagnachmittag zu einem Heimspiel reisen durften. Bis dahin hatte ihr BVB fast ausschließlich zu anderen Anstoßzeiten gespielt.

15.30 Uhr – diese Bundesliga-Primetime verschwindet immer mehr bei Borussia Dortmund. Die große Sorge der Fans: In der neuen Rechte-Periode könnte sich das noch weiter verschärfen (hier mehr). Genau diese Angst bestätigt der Boss von Sky nun.

Borussia Dortmund immer seltener um 15.30 Uhr

Die DFL setzt die Anstoßzeiten an. Bei der Entscheidung, welcher Verein wann spielt, haben jedoch die Rechte-Inhaber das erste Wort. Zu den Übertragungsrechten für die Spiele am Samstagabend und Sonntag gehören auch sogenannte „Picks“. Die geben Sky und DAZN das Recht, sich die vielversprechendsten Partien des Spieltags herauszusuchen. So oft es geht, wählen sie dabei Spiele von Bayern München und Borussia Dortmund. Denn keiner bringt mehr Quote.

+++ Borussia Dortmund: Große Sorge! BVB muss plötzlich zittern +++

Am Samstag um 15.30 Uhr spielen die beiden Klubs deshalb nur noch selten. Frustrierend für die Fans, für die nichts über die traditionellste Anstoßzeit am Samstagnachmittag geht. Und auch, weil die berühmte und beliebte Bundesliga-Konferenz dadurch immer mehr an Wert verliert. Denn dort laufen nur die Spiele, die nach dem „Pick“ übrigbleiben (hier mehr). Und diese Trends wird sich noch weiter verstärken, denn ab 2025/26 gibt es noch ein drittes Pick-Recht – für den Freitagabend.

Noch weniger 15.30 Uhr

Bis zu zehnmal darf ein Team für den Samstagabend gewählt werden, dazu zehnmal für den Freitagabend und achtmal für eine Anstoßzeit am Sonntag. Die Fans von Borussia Dortmund ahnten bereits, was diese Ausweitung der Pick-Rechte für sie bedeuten wird. Nun bestätigt der Boss von Sky diesen bösen Verdacht.

Gegenüber dem Medienmagazin „DWDL“ sagt CEO Barny Mills über die verlorenen Rechte an der Samstags-Konferenz: „Der Wert der Konferenz ist im Laufe der Jahre gesunken. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon: Auf den anderen Spieltagen liegen mehr Pick-Rechte. Der Freitagabend hat mehr Picks, der Samstagabend hat mehr und bessere Picks. Der Sonntag hat mehr und bessere Picks. Das heißt: „Wir werden am Samstag um 15.30 Uhr zwar weiterhin tolle Spiele sehen, aber weniger mit Beteiligung der ganz großen Klubs.“

Mehr News:

Noch weniger Borussia Dortmund am Samstagnachmittag – eine Nachricht, die für viel Frust sorgen dürfte.