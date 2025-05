Sky-Attacke auf DAZN – und revanchiert sich für verlorene Bundesliga-Konferenz

Die Bundesliga-Konferenz hat Sky zwar an DAZN verloren – doch die Stammkunden des Formats will man so einfach nicht herschenken! Zur neuen Saison verschiebt sich das Rechteverhältnis in Fußball-Deutschland einmal mehr. Und die TV-Partner eifern um die Zuschauer.

Und dafür hat sich Sky nun ein ganz besonderes Angebot einfallen lassen. Ab der kommenden Saison lockt der Pay-TV-Riese mit dem neuen Feature „My Matchday“. Und das kommt der verlorenen Konferenz schon sehr nahe.

Sky lässt Konferenz-Aus nicht auf sich sitzen

Vor 25 Jahren hatte sich Sky-Vorgänger Premiere das Konferenz-Format ausgedacht. Das Hin- und Herschalten zwischen allen Live-Spielen mit lauten „Toooooor“-Rufen war damals eine Neuheit – und fand schnell begeisterte Fans. Die Konferenz wurde so beliebt, dass die DFL diese sogar als eigenes TV-Paket ausschrieb. Und genau hier schnappte DAZN zum Schock aller Sky-Fans vor Kurzem zu.

Allerdings sind die Moderatoren und Kommentatoren des Senders am Samstag nicht arbeitslos. Sky zeigt die Nachmittagspartien künftig eben nur noch einzeln. Damit Zuschauer trotzdem auch über das Geschehen auf den anderen Plätzen informiert sind, ohne zu DAZN abzuwandern, hat man sich „My Matchday“ einfallen lassen.

Zuschauer entscheiden selbst

Das Herz der neuen Funktion ist die sogenannte „Multiview“. Und die sieht so aus: Sky kürt eine der Partien zum Top-Spiel des Samstagnachmittags. Dieses sehen Zuschauer in einer großen Kachel und hören den dazugehörigen Ton. Rechts im Bild sind allerdings in kleineren Kacheln die Übertragungen der anderen Spiele eingeklinkt. Fallen also auch dort Tore, kriegt man das mit.

Als Nutzer von Sky Stream oder einem mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver werden Zuschauer künftig Regisseur ihrer eigenen Konferenz. Denn sie können selbst wählen, welche Tonspur sie hören und welches Spiel sie im Großbild sehen wollen. Fällt also in einem anderen Spiel ein Tor, schaltet man mal eben selbst rüber – und erschafft so seine eigene Konferenz. Laut „Bild“ habe die DFL die Neuerung bereits abgesegnet. Es liege kein Konflikt mit der von DAZN erworbenen Konferenz vor.

Sky mit weiterer Neuerung

Zudem gibt der Sender auch die Einführung des „Match-Alarm“ bekannt. Dieser betrifft die Übertragung der Einzelspiele außerhalb von „Multiview“ Zuschauer, die ein Einzelspiel gucken, werden per Einblendung über Geschehnisse auf den anderen Plätzen informiert. Bei Bedarf kann man sich diese per Knopfdruck direkt angucken – oder einfach bei der Übertragung seines frei gewählten Spiels bleiben.