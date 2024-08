Sky und DAZN: Jetzt ist es raus – Kommentator verkündet es kurz vor Bundesliga-Start selbst

Wenige Tage vor dem Start der Bundesliga hat ein beliebter Kommentator von Sky und DAZN eine wichtige Nachricht bekannt gegeben. Uli Hebel wird in der kommenden Saison nicht mehr so häufig zu hören sein.

Der beliebte Kommentator von Sky und DAZN verkündete jetzt selbst, dass er in Zukunft etwas kürzertreten wird. Er will sich künftig mehr Zeit für seine Familie nehmen.

Sky und DAZN: Hebel wird nicht mehr so oft kommentieren

Bei Sky kommentiert er die Spiele der Premier League, bei DAZN ist er in der Bundesliga und der Champions League als Kommentator aktiv. In den letzten Jahren hat Uli Hebel eine steile Karriere hingelegt und ist zu einem der bekanntesten Fußball-Kommentatoren geworden.

+++ DAZN lässt kurz vor Bundesliga-Start die Bombe platzen – jetzt ist es offiziell +++

Der ein oder andere Fan wird deshalb mit Sicherheit traurig sein, dass der 36-Jährige in der nächsten Saison nicht so häufig am Mikrofon stehen wird. Bei „X“ teilte er in einem langen Statement mit, dass er nun erst einmal andere Prioritäten setzen wird.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Zwei junge, wundervolle Menschen“, die sein Leben unheimlich verschönern, seien in sein Leben passiert. Im Mai kam sein Sohn auf die Welt, weshalb er bereits zu dieser Zeit „multiple große Einsätze“ absagte. Das habe sich richtig angefühlt an.

„Ich möchte ein Papa sein, der beim Burgbauen aus Kissen mittüftelt und Sandkästen umgräbt“

„Es fühlt sich immer noch richtig an. Ich möchte ein Papa sein, der beim Burgbauen aus Kissen mittüftelt und Sandkästen umgräbt“, so Hebel und erklärt: „Daher habe ich mich entschieden, in der kommenden Saison kürzerzutreten.“

Das könnte dich auch interessieren:

Komplett aufhören wird er aber nicht: „Ganz ohne Kommentieren geht es natürlich nicht, dafür liebe ich das zu sehr. Aber ich werde ausgewählter zu hören sein und möchte mich ergänzend um das ein oder andere Herzensprojekt kümmern, das im Alltag auf der Strecke blieb“, erklärt der DAZN-Kommentator.