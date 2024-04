Sky, DAZN & Co.: Knall-Start im Rechte-Poker! Eine drastische Veränderung steht schon fest

Monatelang wurde sich vorbereitet – für diesen Moment. Am Montag (15. April) startete der Poker um die Bundesliga-Rechte. Wer zeigt Deutschlands Top-Fußball von 2025 bis 2029? Wieder Sky, DAZN & Co oder mischt sich ein neuer Konkurrent ein.

Rund zehn Tage lang werden die Pakete nun einzeln vergeben. Die DFL sorgte für den Knall-Start – gleich zu Beginn geht es um die dicken und begehrten Live-Rechte. Schon jetzt ist klar: Für die Bundesliga-Fans und Kunden von Sky, DAZN & Co. wird es eine drastische Änderung geben.

Sky, DAZN & Co.: Bundesliga-Poker gestartet

Die Kandidaten haben sich eingetragen, ihre Schlachtpläne geschmiedet – am 15. April wurde es nun ernst. Im Bieterverfahren vergibt die DFL die Rechte für vier weitere Jahre. 15 Pakete sind es insgesamt, spannend sind vor allem die Pakete A bis D, die die Live-Spiele beinhalten. Sie werden zuerst vergeben.

+++ Sky, DAZN & Co: Abo-Albtraum droht – wird das Rechte-Desaster in der Bundesliga NOCH schlimmer? +++

Schon jetzt steht fest: Die Fans müssen sich auf Veränderung einstellen. Dass die Verteilung der Spiele bleibt wie bisher, ist durch eine Umstrukturierung der Rechte-Pakete ausgeschlossen. Aktuell läuft der Bundesliga-Samstag bei Sky, DAZN hat den Rest. Nun wird der Freitag in einem Paket mit den Einzelspielen am Samstag vergeben.

Die Rechte-Pakete der Bundesliga 2025/26 bis 2028/29:

Paket A: Samstags-Konferenz

Paket B: Einzelspiele Samstag, Freitagsspiel, Relegationsspiele

Paket C: Topspiel Samstagabend

Paket D: Sonntagsspiele

Mehr News:

Das Paket B, seit jeher das größte, wächst damit noch weiter von 170 auf 196 Spiele. In Paket D bleibt nur noch der Sonntag, es wird unattraktiver. Besonders spannend wird erneut die Schlacht um Paket C erwartet. Es ist mit 34 Spielen das kleinste, hat aber mit allen Samstagabend-Partien und dem Supercup ein besonders attraktiv. Schaltet sich wider Erwarten doch ein neuer, großer Konkurrent wie Amazon oder Apple & Co. ein? Davor zittern Sky, DAZN & Co. schon lange.