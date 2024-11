Sky vs. DAZN: Knall-Start bei Bundesliga-Vergabe – es wird sofort ernst

Es geht wieder los – und wie! Die im Mai abgebrochene Ausschreibung der Bundesliga-TV-Rechte startet am Montag (25. November) erneut. Die großen Kontrahenten: Sky und DAZN.

Und es geht direkt richtig zur Sache. Gleich am ersten Tag vergibt die DFL das Paket B. Nicht nur das mit Abstand größte und umkämpfteste – sondern auch das Paket, das den Poker zwischen Sky und DAZN vor einem halben Jahr eskalieren ließ.

Sky vs. DAZN: Es geht direkt um (fast) alles

Rückblick: Anfang 2024 startete die Ausschreibung der Bundesliga-Rechteperiode 2025/26 bis 2028/29. Zuerst wurden die Interessenten gesammelt, dann das Verfahren ausgelotet und die Pakete geschnürt. Im Mai ging es dann zur Sache. Wie, das hätte selbst die DFL nie für möglich gehalten. Erstmals in über 60 Jahren musste eine Ausschreibung abgebrochen werden.

DAZN hatte vehement protestiert, dass das Paket B an Sky vergeben wurde, obwohl der Pay-TV-Anbieter das deutlich geringere Angebot abgegeben hatte. Schließlich hatte DAZN satte 320 Millionen Euro mehr geboten als sein Konkurrent. Laut DFL fehlten jedoch notwendige Bankbürgschaften des Streamingdienstes – weshalb das Paket an Sky ging. Ein eingeschaltetes Schiedsgericht ließ diese Begründung jedoch nicht gelten, ordnete einen Neustart der Ausschreibung an.

Vereine werden nervös

Die startet nun am Montag. Und wieder mit einem Knall. Erneut ist das Paket B mit allen Samstags-Einzelspielen, allen Freitagabendspielen und damit insgesamt 196 der 306 Live-Partien. Der große Gewinner steht schon fest: Der Verfahrensfehler war für die DFL zwar ein Imageschaden – da nun alle Karten und Zahlen vom Mai aber offen auf dem Tisch liegen, werden Sky und DAZN wohl noch mehr Geld drauflegen müssen (hier mehr).

Weitere Verzögerungen gilt es nun dringend zu vermeiden. Schon jetzt sind die Vereine ob der knappen Zeit bis zum Start der Rechteperiode (1. August 2025) nervös. Wohl auch deshalb wurde die Auktion nun um zwei Tage verkürzt. Nach Paket B werden die ebenfalls fetten Pakete A (Samstags-Konferenz), C (Samstags-Topspiel) und D (Sonntagsspiele) vergeben, am letzten Tag mehrere Free-TV-Pakete gleichzeitig.