Sky, DAZN & Co: Poker um Bundesliga-Rechte! Jetzt steht es fest

Der Streit zwischen Sky, DAZN und Co. um die Bundesliga-Rechte zieht sich schon seit mehreren Monaten. Die DFL musste die Ausschreibung aufgrund einer Klage von DAZN sogar zeitweise unterbrechen. Jetzt geht es in die nächste Runde.

Denn die DFL hat einen neuen Termin für die Ausschreibung der Bundesliga-Rechte festgelegt. Ab diesen Zeitpunkt können Sky, DAZN und Co. dann um das große Paket kämpfen.

Sky, DAZN & Co: Termin für Neu-Ausschreibung steht

Die Auktion wird wieder aufgenommen! Das Wettbieten um die Bundesliga-Rechte geht ab November wieder los. Das Vergabeverfahren beginnt am Montag, dem 25. November. Darüber hat der Liga-Verband die 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga am Freitagvormittag (18. Oktober) informiert und die Entscheidung später offiziell gemacht.

Der aktuelle Vertrag deckt nur noch die laufende Spielzeit ab. Das heißt, dass die Zeit drängt – vor allem für die 36 Profiklubs. Die Vereine brauchen mit Blick auf die im März 2025 anstehende Lizenzierung für die kommende Saison Planbarkeit.

Nun darf man gespannt sein, wie sich die beiden Hauptkonkurrenten DAZN und Sky für das neue Bieterverfahren aufstellen und ob womöglich noch ein weiterer „Großer“ in das Rennen um Paket B einsteigt. Dieses umfasst 196 Bundesliga-Live-Spiele am Freitagabend und Samstagnachmittag sowie die Relegation.

Wird der Fantraum zur Realität?

Auch die Fans der 36 Vereine werden diesen Prozess natürlich ganz genau verfolgen. Schließlich hängt von dem Ausgang der Vergabe ab, bei welchem Anbieter sie ab der kommenden Saison ihren Verein verfolgen können. Die allermeisten Fans wünschen sich, dass die Rechte wieder zu einem Monopol werden, also dass alle Spiele bei einem Sender gezeigt werden.

Ob dieser Wunsch tatsächlich in Erfüllung gehen wird, bleibt abzuwarten. Derzeit sehen viele Experten DAZN als deutlich stärker aufgestellt. Fakt ist: Ab jetzt geht der Kampf zwischen Sky, DAZN und Co. wieder so richtig los.