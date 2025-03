Sky, DAZN & Co.: Konkurrent verkündet Hammer – Fußballfans dürfen sich freuen

In der Bundesliga sind die Rechte neu verteilt, dieses Jahr steht der Poker um den DFB-Pokal und die Champions League an. Wieder werden Sky, DAZN & Co. mit Milliarden jonglieren, um sich die populärsten Pakete zu schnappen.

In der Champions League teilen sich DAZN und Amazon Prime derzeit die Spiele. Letzterer verkündet jetzt einen Hammer, der auch die Fußballfans interessieren dürfte.

Sky, DAZN & Co.: TV-Hammer in der Champions League

Ein Spiel pro Woche auf Prime, der Rest bei DAZN – so lautet das TV-Programm für die Champions League auch in der Saison 2024/25. Doch während man DAZN inzwischen auch im linearen Fernsehen sehen kann, bleibt Amazons Übertragung eine reine Streaming-Veranstaltung. Noch. Denn jetzt bewegt sich etwas.

Im Interview mit dem Medienmagazin „DWDL“ verrät Prime-Video-Deutschlandchef Christoph Schneider: Schon sehr bald wird man den ersten eigenen TV-Sender starten. „Wir starten am 17. April unseren eigenen Sender, er wird im Live-Bereich von Prime Video zu finden sein, Prime heißen und rund um die Uhr kuratierte Highlights aus unserem Angebot zeigen“, lüftet er den Hammer. Dort wird viel Entertainment gezeigt. „Unser Live-Sport – von Champions League bis Wimbledon – wird natürlich auch dort zu sehen sein.“

Prime zeigt Königsklasse auf eigenem TV-Sender

Den nächsten Schritt verkündet er noch nicht – er liegt aber auf der Hand. Auch DAZN ging einst diesen Weg, wenig später waren die eigenen 24/7-Sender auch im linearen Fernsehen zu sehen. Über Sky, Magenta & Co. lassen sich die Angebote, natürlich nur mit entsprechendem Abo, auch ganz ohne Internetverbindung auf dem klassischen Verbreitungsweg schauen.

Den Gedanken dahinter erklärt Schneider: „Die Hälfte der Deutschen nutzt Streamingdienste, die andere Hälfte aber noch nicht. Die sind mit dem Medium TV vertraut und das reicht ihnen, sagen sie zumindest. Und ich sage mal provokativ: Wenn die nicht zu uns kommen, kommt Prime jetzt zu ihnen.“

Bei genau dieser Zielgruppe dürfte das neue Prime-Angebot für große Freude sorgen. Wie lange die Champions League dort zu sehen sein wird? Zumindest bis zum Ende der Saison 2026/27. Ab Winter kämpfen Sky, DAZN & Co. dann um die Rechte in der folgenden Periode.