Sky: Bittere Gewissheit! Nach Leverkusen – Bayern wissen alle Bescheid

Es war der Titel-Kracher. Das Topspiel der Meister-Kandidaten. Meister gegen Rekordmeister, Jäger gegen Spitzenreiter – und bei Sky leckte man sich schon die Lippen. Doch nach dem Samstagabend-Duell zwischen Leverkusen und Bayern dürfte etwas Ernüchterung eingekehrt sein.

Nicht nur an Toren mangelte es dem Topspiel. Sky musste auch erkennen: Trotz aller sportlicher Brisanz reicht das Duell der beiden besten deutschen Teams nicht ansatzweise an den „Klassiker“ heran. Die TV-Quoten blieben deutlich hinter denen zurück, die der Pay-TV-Anbieter jedes Jahr mit BVB gegen FCB holt.

Sky: Keine Top-Quoten im Topspiel

Wer wird deutscher Meister? Borussia Dortmund jedenfalls nicht. Während der BVB im Mittelfeld herumgurkt, fällt die Titel-Entscheidung wie schon im letzten Jahr wohl zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen. Mit dem 0:0 konnte der FCB den deutlichen Acht-Punkte-Vorsprung am Samstagabend wahren. Das torlose Remis im direkten Duell beim ärgsten Widersacher dürfte den Rekordmeister deshalb zufrieden gestimmt haben.

Bei Sky war die Gemütslage anschließend wohl eine andere. So viele Blicke waren vor dem Spiel auf das Giganten-Duell gerichtet. Entsprechend hatte der TV-Anbieter ein großes Programm auf die Beine gestellt. Unter dem Strich erreichte man mit der Partie zwar gute Quoten – die Erwartungen dürften angesichts der Brisanz aber deutlich höher gewesen sein.

TV-Quoten weit hinter dem „Klassiker“

1,37 Millionen Fans schauten Leverkusen – Bayern im Schnitt an. Ein guter Wert, verglichen mit dem „Klassiker“ aber dennoch eher wenig. Mit Dortmund – Bayern holte Sky in den letzten Jahren regelmäßig über 2 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Und das, obwohl sich die Schwergewichte der Bundesliga zuletzt beileibe nicht immer auf Augenhöhe und im Titelkampf begegneten. Der Grund dürfte klar sein: Trotz aller sportlicher Brillianz liegt die „Werkself“ in Puncto Fans noch immer weit hinter dem BVB.

Ein Marktanteil von 13,3 Prozent ist zwar stark, blieb aber dennoch unter dem, was sich der Pay-TV-Riese für den „Meistergipfel“ ausgerechnet haben dürfte. Immerhin: Mit der anschließenden Sondersendung „Sky 90 Extra“ erreichte man ab 21 Uhr nochmal rund 100.000 Zuschauer.