Sky: Mega-News sorgt für Jubel! Jetzt kann es jeder sehen

Das Ende einer Ära bei Sky! Zum vorerst letzten Mal gab es beim Pay-TV-Sender die klassische Bundesliga-Konferenz zu sehen. Für die kommende Spielzeit hat nämlich DAZN die Rechte dafür bekommen.

Dennoch gab es zum Abschied für Sky Mega-News aus der Bundesliga! Die Konferenz bescherte dem Unternehmen nämlich am 34. und damit letzten Spieltag sehr starke Quoten zum Abschluss.

Sky: Mega-News zum Saisonabschluss!

Das sind sogar Traumquoten für Sky! So verfolgten rund 1,51 Millionen Fußball-Fans im Schnitt die Übertragungen beim Pay-TV-Sender. Hier wurden die Einzelspiele und die Konferenz von „DWDL“ zusammengerechnet.

Auch interessant: Bundesliga: DFB macht es offiziell! Es ist das Ende einer Ära

Insgesamt war das ein Marktanteil beim Gesamtpublikum von 16,0 Prozent. In der jüngeren Altersgruppe von 14 bis 49 Jahren lag der Marktanteil sogar bei sehr starken 36,2 Prozent. Die Gesamt-Reichweite und Marktanteile fielen damit deutlich höher aus als in der vergangenen Saison zum Abschluss. Die meistgesehene Konferenz war allerdings am 9. November 2024.

Dabei waren am 34. Spieltag schon fast alle Entscheidungen gefallen. Der FC Bayern schnappte sich früh die Meisterschaft, die beiden Absteiger mit Kiel und Bochum standen auch schon seit mehr als einer Woche fest. Lediglich einige Europapokal-Plätze mussten noch vergeben werden. Ansonsten hätte sich Sky womöglich bei einem packenden Saisonfinale über noch mehr Zuschauer freuen dürfen.

Auch „Sportschau“ jubelt

Aber nicht nur Sky durfte sich über starke Quoten freuen. Nach dem Spieltag gab es auch für die „Sportschau“ in der ARD gute Zahlen. 3,96 Millionen Zuschauer sahen diesmal zu, rund 150.000 mehr als am letzten Spieltag der Saison 2023/24. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 26,6 Prozent, in der jüngeren Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 25 Prozent Marktanteil erreicht. Letzteres war dann tatsächlich der höchste Wert der gesamten Saison.

Mehr Nachrichten für dich:

Und auch DAZN darf nicht fehlen. Der Streamingdienst freut sich allerdings nicht über Quoten, sondern über die Champions-League-Teilnahme zweier Top-Vereine in Deutschland. Hier gibt es die Hintergründe.