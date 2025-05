Sky macht Bundesliga-Verkündung: DARAUF dürfen sich die Fans jetzt freuen

In der kommenden Bundesliga-Saison erwarten viele Fans einige wichtige Veränderungen. Die wohl größte Neuerung: Die Konferenz wird zukünftig bei der Streaming-Plattform DAZN an den Start gehen. Ein herber Verlust für den bisherigen Rechte-Inhaber Sky.

Doch das will der Pay-TV-Sender aus Unterföhring offenbar nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Nun leitet Sky die große Gegenoffensive ein – und sorgt im Zuge dessen mit neuen Programmen für Aufsehen. Alle Bundesliga-Fans dürfen sich freuen.

Sky kündigt neue Form der Konferenz an

„My Matchday“ soll das neue Format des Bundesliga-Samstags bei Sky in Zukunft heißen. Dabei erwartet alle Zuschauer im Kern zwei neue Angebote. Einerseits die „Multiview“, andererseits „Match-Alarm“. Bei der „Multiview“ werden alle Einzelspiele des Samstagnachmittags auf einem Bildschirm gezeigt werden, wobei das jeweilige Topspiel der Session im Vordergrund stehen soll. Den „Match-Alarm“ erklärt Sky-Sport-Chefredakteur Alexander Rösner gegenüber der „Sport Bild“ noch einmal genauer.

„Hier kann der Fan das für ihn wichtigste Einzelspiel in voller Länge schauen, erhält aber stets Benachrichtigungen, wenn woanders etwas Wichtiges passiert. Dann hat man die Wahl, ob man sich die Szene als Highlight-Clip anguckt oder bei seinem Spiel bleibt. So verpasst man nichts, muss aber auch nichts anschauen, was einen nicht interessiert.“

Sky plant großen Abschied

Dazu plant Sky weitere Änderungen. So sollen ab der kommenden Saison die Vorberichte zu den jeweiligen Spielen von 15 auf 30 Minuten ausgedehnt werden. Zum jeweiligen Topspiel des Samstagnachmittags sollen zudem ein Reporter und ein Experte im Stadion sein. Auch die bewährte Highlight-Show „Alle Spiele, alle Tore“ soll weiterhin stattfinden, wie Rösner betont.

Dennoch: Die Bundesliga-Konferenz wird in Zukunft nur noch bei DAZN zu sehen sein. Nach 25 Jahren schließt sich also ein wichtiges Kapitel für Sky. Der Sender plane Rösner zufolge einen gebührenden Abschied. Konkret wurde er in seinen Erzählungen allerdings nicht.