Sebastian Vettel: Rückschlag für Ex-Formel-1-Weltmeister droht! Was er DAZU wohl sagt?

Er ist einfach nicht zu stoppen. Max Verstappen dominiert die Formel 1 wie kein Zweiter vor ihm. Ein Rekord nach dem anderen fällt bei seinem Siegeszug. Darunter litten auch schon Bestmarken von Sebastian Vettel (hier zum Thema lesen).

Und nun droht für den viermaligen Weltmeister erneut ein bitterer Rückschlag. Denn Verstappen setzt seine Jagd auf Marken von Sebastian Vettel in der Formel 1 fort. Noch in dieser Saison könnte es so weit sein.

Sebastian Vettel: Fliegt er vom „Podium“?

So einiges hat der Heppenheimer in seiner langen Karriere erreicht. Zeit seines ersten Triumphs in Monza war Vettel der jüngste GP-Sieger aller Zeiten. Bis heute ist er der jüngste Weltmeister. Insgesamt brachte er es für Red Bull und Ferrari auf 53 Rennsiege.

Auch spannend: Skandal-Szenen in Brasilien! FIA will jetzt drastische Maßnahmen sehen

Eine Marke, die ihn in der ewigen Rangliste derzeit noch Platz 3 und damit in gewisser Weise das Podium einbringt. Nur Lewis Hamilton (103 Siege) und Michael Schumacher (91) liegen hier vor Sebastian Vettel – allerdings nicht mehr lange.

Verstappen holt auf

Denn Verstappen holt dank seiner Rekord-Saison in atemberaubendem Tempo auf. Bei seinem Erfolg in Brasilien feierte der Niederländer den 17. Sieg allein in dieser Saison. In seiner gesamten Karriere steht er nun bei 52 Erfolgen – und damit nur noch einen hinter Vettel.

Und da in dieser Saison noch zwei weitere Rennen in Las Vegas und Abu Dhabi gefahren werden, stehen die Chancen für ihn sehr gut, Vettel vom Podium zu schubsen oder zumindest gleichzuziehen.

Sebastian Vettel ist nicht sauer

Denn natürlich geht Red Bull auch in diese Rennen als großer Favorit. Auf die gesamte Renndistanz scheint das Auto unschlagbar zu sein. Beinahe alle Angriffe wehrte Verstappen bisher locker ab.

Weitere Nachrichten für dich:

Und Sebastian Vettel? Der dürfte relativ entspannt draufschauen. Denn schon als Verstappen seinen Rekord von neun Siegen in Serie brach, war er überhaupt nicht sauer. Er gratulierte ihm per SMS und ermutigte ihn sogar, mit der Rekordjagd weiterzumachen.