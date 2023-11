Formel 1: Skandal-Szenen in Brasilien! FIA will jetzt drastische Maßnahmen sehen

Diese Aktion hat ein Nachspiel! Erneut sorgen Zuschauer auf der Strecke in der Formel 1 für jede Menge Gesprächsstoff. Einige Fahrer waren noch mit ihren Wagen in Brasilien unterwegs (hier mehr zum Rennen lesen), da kletterten Fans schon über die Zäune.

Ein enormes Sicherheitsrisiko, bei dem die FIA überhaupt keinen Spaß versteht. Das machte sie im Nachgang des drittletzten Formel-1-Rennens auch ziemlich deutlich. Sie fordert drastische Änderungen durch den Veranstalter.

Formel 1: Fans klettern auf die Strecke

In der Motorsport-Königsklasse ist es üblich, dass die anwesenden Zuschauer nach Beendigung des Rennens auf Start-und-Zielgerade strömen, um der Siegerehrung beizuwohnen. Das ist nicht nur ein einzigartiges Erlebnis, sondern produziert auch schöne Bilder von Fahrern vor einem Fahnenmeer.

In Sao Paulo jedoch hatten es einige zu eilig. Gut erkennbar war auf einigen Onboard-Kameras zu sehen, wie Fans bereits in den Auslaufzonen standen, als die Formel-1-Stars an ihnen vorbeirauschten. Von Glück können alle sprechen, dass es zu keinem Zwischenfall kam.

Untersuchung eingeleitet

Dennoch ist klar, dass der Weltverband FIA die Abläufe genaustens prüfen will und dafür eine Untersuchung eingeleitet hat. Im Visier befindet sich nun der Veranstalter des Sao-Paulo-Grand-Prix. Dessen Sicherheitsvorkehrungen seien nicht ausreichend gewesen.

Ein Vertreter räumte laut „Motorsport-Magazin“ zu lasche Vorkehrungen ein. Die „Strafe“ folgte auch sogleich. Denn nun müssen sich die Brasilianer etwas einfallen lassen, damit sich solche Szenen in Zukunft nicht wiederholen.

Formel 1: Urteil gesprochen

Bis zum 30. Januar des kommenden Jahres muss der Veranstalter einen genauen Plan vorlegen, wie das Problem in Zukunft unterbunden wird. Genaue Schritte bezüglich der Vorkehrungen müssen schriftlich festgehalten werden. So lautet das Urteil der Stewards.

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass es in der Formel 1 zu Problemen mit Personen an der Strecke kommt. In Aserbaidschan hätte Esteban Ocon beinahe einen Fotografen erwischt, der in der Boxengasse stand, als der Franzose zum Stopp kam (hier alle Hintergründe lesen).