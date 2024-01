Formel 1: Fährt Sebastian Vettel nie wieder Rennen? Seine Worte lassen alle Fans zittern

In der Formel 1 fährt er nicht mehr. Die Liebe zum Motorsport bleibt Sebastian Vettel aber erhalten. Und so warten alle Fans sehnsüchtig auf ein Comeback. In welcher Rennserie? Egal! Hauptsache „Seb“ fährt wieder!

Immer wieder kokettierte Sebastian Vettel mit einer Rückkehr ins Cockpit. Doch nun schlägt der vierfache Weltmeister plötzlich andere Töne an. Er verrät: Ihm ging durchaus durch den Kopf, das Lenkrad für immer an den Nagel zu hängen.

Fährt Sebastian Vettel nie wieder Rennen

Der Abschied aus der Formel 1 war wohl für immer – doch die Hoffnungen auf einen Vettel-Start in einer anderen Rennserie schienen begründet. Vor Einladungen kann sich der Heppenheimer kaum retten, manche davon fixten ihn durchaus an. Wie zuletzt die „24 Stunden von Le Mans“. „Ich habe die Sache im Hinterkopf“, hatte er im September noch gesagt und Hoffnungen seiner Anhänger geschürt. Später aber erteilte er dem Start eine Absage (hier mehr).

In diesem Rahmen ließ er dabei noch tiefer in seine Comeback-Gedanken blicken. Und was er sagte, dürfte so manchen Vettel-Fan zittern lassen. „Ich stelle mir selber auch die Frage, ob es überhaupt in Ordnung ist, noch einmal ins Auto zu steigen“, sagte er am Freitag im Rahmen des „Deutschen Nachhaltigkeitspreises“ in Düsseldorf. „Ist das nachhaltig? Nein, der Motorsport ist noch nicht nachhaltig.“

Wie bitte? Werden wir den vierfachen Weltmeister etwa nie wieder bei einem Rennen am Lenkrad sehen? Vettel erklärt seine Gedanken, lässt dabei ein wenig aufatmen: „Viele Dinge, die wir jeden Tag tun, sind noch nicht nachhaltig möglich. Sind sie dann überhaupt noch richtig? Kann ich das noch machen? Ich glaube: Die Antwort kann nicht der totale Verzicht sein.“

„Es ist wichtig, dass wir uns jetzt nicht einreden: Wir dürfen keinen Spaß mehr haben“, sagt der Ex-Star der Formel 1. „Und bei mir ging der Spaß halt immer Richtung Motorsport.“ Es ist spürbar: Vettel ist innerlich zerrissen. Seine Leidenschaften Motorsport und Umweltschutz sind eben (noch) nicht vereinbar. Kehrt er noch einmal ins Auto zurück? Er schien sich schon mal sicherer gewesen zu sein. (mit Dominik Göttker)