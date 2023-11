Formel 1: Vettel-Absage lässt Fan-Hoffnungen platzen

Fast genau ein Jahr ist es nun her, dass sich Sebastian Vettel emotional aus der Formel 1 verabschiedete. Seither treibt alle Fans die Frage um: Wann kehrt unser Star ins Auto zurück?

Nur bei Show-Events drehte er seither Runden. Wann folgt das erste richtige Rennen? Zuletzt liebäugelte er mit den legendären „24 Stunden von Le Mans“. Nun sagt er unserer Redaktion aber: Daraus wird wohl nichts.

Formel 1: Sebastian Vettel wohl nicht in Le Mans am Start

„Ich habe die Sache im Hinterkopf.“ Mit diesen Worten machte die Formel-1-Legende seine Fans heiß wie Frittenfett. Vor einigen Wochen kokettierte er mit einem Antritt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, einem Klassiker des Motorsports. Nun scheint klar: Die Hoffnungen waren umsonst. Sebastian Vettel wird wohl nicht am Start sein.

„Es war im Gespräch, weil ich mehrere Anfragen hatte“, bestätigte Vettel auf Nachfrage unserer Redaktion beim „Deutschen Nachhaltigkeitspreis“ in Düsseldorf am Freitag. „Konkret ist da aber noch nichts und es ist jetzt auch schon ziemlich spät. Es wäre schon eine Überraschung, wenn daraus noch etwas wird.“

Le-Mans-Start der F1-Ikone unwahrscheinlich

Klingt nach einer deutlichen Absage an die Comeback-Pläne beim französischen Renn-Klassiker, der nächstes Jahr am 15. Juni (16.00 Uhr) startet. Die Fans müssen sich wohl noch eine ganze Weile gedulden, bis sie ihren „Seb“ wieder um Punkte fahren sehen. Ein Highlight, das schon vorher steigt, ist aber noch im Rahmen des Möglichen.

Beim „Race of Champions" gehört der vierfache Weltmeister der Formel 1 inzwischen fast schon zum Inventar. Ob er 2024 zum zehnten Mal dort antreten wird, ist aber noch nicht offiziell bestätigt.