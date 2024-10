Sebastian Vettel meldet sich in der Formel 1 zurück – mit DIESER Aktion

Auch wenn Sebastian Vettel nicht mehr im Rennauto sitzt, ist er immer wieder in der Formel 1 präsent. Beim Großen Preis von Brasilien ist der 37-Jährige wieder vor Ort und startet eine seiner zahlreichen Aktionen.

In Brasilien wird Sebastian Vettel die „#ForeverSenna“-Initiative fortführen. Er will den legendären Rennfahrer Ayrton Senna damit ehren und gleichzeitig das Umweltbewusstsein schärfen. Dafür nutzt er den Rahmen des Formel-1-Rennens in Brasilien.

Sebastian Vettel in Brasilien vor Ort

Beim Großen Preis der Emilia-Romagna im Mai organisierte Vettel bereits eine große Aktion zu Ehren von Ayrton Senna. Dreißig Jahre nach den tragischen Ereignissen beim Grand Prix von San Marino 1994 gedachte er mit dem gesamten Fahrerlager der brasilianischen Legende und dem ebenfalls tödlich verunglückten Roland Ratzenberger.

In Brasilien wird Vettel erneut an das Vermächtnis von Senna erinnern. Er setzt die „#ForeverSenna“-Initiative in dem Heimatland der Formel-1-Legende fort. Gleichzeitig nutzt er die Aufmerksamkeit, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen.

In Zusammenarbeit mit Pimp my Carroca hat Vettel eine Müllsammelaktion rund um die Rennstrecke von Interlagos organisiert. Damit möchte er die Arbeit der Müllsammler ins Rampenlicht zu rücken. Allein in Brasilien gibt es fast eine Million Müllsammler und weltweit über 20 Millionen gibt. Sie sind in Brasilien für 90 % aller recycelten Abfälle verantwortlich.

Besondere Kunstaktion von Vettel

Damit aber noch nicht genug: Gemeinsam mit den zwei international bekannten Künstlern – Mundano und Matthias Garff – wurde eine Kunstinstallation in Form eines Senna-Helms, der vollständig aus recycelten Materialien besteht, entworfen.

„Dieser Helm symbolisiert sowohl das Vermächtnis von Ayrton Senna als auch die dringende Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt in unserer heutigen Welt“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Helm soll während des Formel-1-Wochenendes in Brasilien an der Rennstrecke enthüllt.