Olympia Basketball-Halbfinale: Deutschland – Frankreich im Live-Ticker: Gold-Traum beendet! DBB-Team am Boden zerstört

Nur noch ein Sieg, dann ist Gold für Deutschland zum Greifen nah! Bei Olympia hat das deutsche Basketball-Team die große Möglichkeit, das Finale zu erreichen. Dafür muss im Halbfinale (8. August, 17.30 Uhr) allerdings Frankreich besiegt werden.

Deutschland und Frankreich trafen bereits in der Gruppenphase bei Olympia aufeinander. Das DBB-Team setzte sich souverän durch. Genauso erfolgreich soll es jetzt auch im Halbfinale werden. Dann ist eine Medaille definitiv sicher. Wird es am Ende dann auch noch Gold?

Olympia Basketball-Halbfinale: Deutschland – Frankreich im Live-Ticker

Werden Dennis Schröder und Co. den Finaleinzug schaffen? Bei einem Sieg gegen Frankreich hätte Deutschland im Basketball definitiv eine Medaille sicher. Im Endspiel geht es dann um Gold. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Deutschland – Frankreich 69:73 (25:18, 8:15, 17:23, 17:19)

SPIELENDE! Das war’s. Frankreich ein Krimi im Halbfinale der Olympischen Spiele gegen Deutschland. Damit kämpft das DBB-Team am Samstag um Bronze. Der Gegner wird entweder Serbien oder die USA.

9. Min: Wagner mit einem Monster-Dreier! Nur noch zwei Punkte und 39 Sekunden auf der Uhr. Frankreich nimmt die Auszeit.

9. Min: Die letzte Minute läuft! Gelingt dem DBB-Team noch der Ausgleich?

7. Min: Nur noch sechs Punkte Rückstand! Das wird hier ein Drama!

4. Min: Es geht so weiter, wie bisher auch: Frankreich trifft, Deutschland nicht. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung mittlerweile.

1. Min: Die letzten zehn Minuten. Schafft es Deutschland ins Finale?

4. Viertel!

Ende des 3. Viertels! Das waren keine guten zehn Minuten für das DBB-Team. Zu schwache Würfe und zu viele Fehler. Frankreich macht es dagegen besser. Im 4. Viertel muss Deutschland wieder die Kurve kriegen, ansonsten droht das Aus!

8. Min: Sechs-Punkte-Vorsprung für Frankreich! Gordon nimmt direkt die Auszeit. Was ist mit dem DBB-Team los?

5. Min: Deutschland hat jetzt mächtig Probleme, während die Franzosen die Halle immer wieder mitnehmen. Das könnte hier dramatisch werden.

1. Min: Weiter geht’s im Halbfinale. Frankreich geht direkt in Führung. Jetzt ist das DBB-Team gefordert.

3. Viertel!

Ende des 2. Viertels! Die Führung ist weg! Deutschland war im 2. Viertel nicht mehr so präsent wie vorher. Die Franzosen nutzten das aus. 15 Punkte erzielten die Gastgeber, Deutschland nur mit acht Zählern. Es geht mit einem 33:33 in die Kabine.

3. Min: Kurze Schrecksekunde bei den Deutschen! Thielemann bekommt einen heftigen Schlag ins Gesicht und muss lange behandelt werden. Mittlerweile sitzt er auf der Bank.

1. Min: Die nächsten zehn Minuten. Für das DBB-Team gilt es jetzt, mit einer ordentlichen in die Kabine zu gehen.

2. Viertel!

Ende des 1. Viertels! Deutschland zeigt eine gute und konzentrierte Leistung gegen Frankreich. Die 25:18-Führung nach zehn Minuten ist daher auch verdient.

3. Min: Traumstart für das DBB-Team! Zwei Dreier von Schröder und Wagner zwingen Frankreich zu einer ersten Auszeit. 12:2 für Deutschland!

1. Min: Und los geht’s!

1. Viertel!

17.26 Uhr: Auch Dirk Nowitzki ist heute wieder in der Halle. Einen möglichen Final-Einzug will sich die Basketball-Legende natürlich nicht entgehen lassen.

17.08 Uhr: Die beiden Teams sind schon bereit und machen sich warm. In weniger als 20 Minuten geht es los.

15.15 Uhr: Wer auch immer das Finale erreicht, bekommt es mit einem erneut brutal schweren Gegner zu tun. Serbien und die USA treffen im anderen Halbfinale aufeinander. Dort ist um 21 Uhr Anwurf.

14.39 Uhr: Eine einfache Aufgabe wird es für Dennis Schröder, Franz Wagner und die anderen deutschen Stars aber nicht. In der Accor-Arena in Paris wird es genauso heiß hergehen wie am Mittwoch (7. August) bei den Handballern in der Arena in Lille. Da konnte das DHB-Team den Gastgeber schon ärgern. Gelingt es nun auch den Basketballern?

8. August, 13 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Olympia-Halbfinale der Basketballer. Für Deutschland geht es gegen Gastgeber Frankreich. Gelingt der Finaleinzug?