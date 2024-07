Olympia 2024: Nach Blamage in Tokio – Sprint-Star überlässt nichts dem Zufall

Bei den Olympischen Spiele 2021 blamierte sich Sprint-Star Shericka Jackson mit ihrem Arroganz-Auftritt im Vorlauf über die 200 Meter bis über beide Ohren. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird ihr das aber wohl nicht passieren.

Der jamaikanische Sprint-Star wird bei Olympia 2024 in Paris nicht über die 100 Meter an den Start geben. Das gab Shericka Jackson jetzt bekannt. Sie will sich voll auf ihre Paradedisziplin, die 200 Meter, konzentrieren.

Olympia 2024: Jackson sagt 100-Meter-Teilnahme ab

Das 100-Meter-Finale der Frauen muss auf den nächsten Superstar verzichten. Elaine Thompson-Herah, die Olympiasiegerin von Tokio und Rio über 100 und 200 Meter, hatte zuvor bereits ihre Teilnahme wegen eines Achillessehnenrisses absagen müssen. Mit Jackson fehlt nun der nächste Superstar über die 100 Meter.

Der Grund: Jackson verletzte sich vor drei Wochen bei einem Meeting in Ungarn. „Ich denke, es ist eine gute Entscheidung“, sagte Jackson, die sich nun wohl voll auf die 200 Meter konzentrieren will. Über diese Distanz wurde sie zuletzt zweimal in Folge Weltmeisterin.

Böse Erinnerungen an Olympia 2021

Das könnte auch etwas mit ihrem Auftritt bei den Olympischen Spielen 2021 zu tun haben. Damals ging sie als Favoritin ins Rennen, schaffte es aber gar nicht bis ins Finale. Mit einem denkwürdigen Auftritt schied sie im Vorlauf auf. Wenige Meter vor dem Ziel ließ sie austrudeln und wurde noch überholt (hier mehr!). Das soll ihr dieses Jahr nicht mehr passieren.

Die Vorläufe über 200 Meter beginnen am Sonntag (4. August). Die 100-Meter-Vorläufe sind schon am Freitag (2. August), das Finale am Samstag (3. August). Den Platz von Jackson wird Shashalee Forbes einnehmen. Die Top-Favoritin auf Gold über 100 Meter ist nun aber die US-Amerikanerin Sha’Carri Richardson.