Osan Yaran privat: SO machte das Leben des Comedian die 180-Grad-Wende!

Wer eine Menge begeistern kann, ist perfekt gemacht fürs Fernsehen. Das muss sich auch Comedian Osan Yaran gedacht haben, als man ihn zu einem der größten deutschen Sender einlud, um sich nicht in die Herzen der Menschen zu lachen – sondern zu tanzen. Auf der Bühne amüsiert sich Osan Yaran über die Beziehungen anderer. Doch wie sieht es privat bei Osan Yaran aus?

Wenn es um seine Auftritte geht, packt Osan Yaram gerne einige Details über sein vermeintliches Familien- und Beziehungsleben aus. Aber wie viel ist davon wahr? Bei uns erfährst du, was über das private Leben von Osan Yaran bekannt ist.

Osan Yaran privat: Er arbeitete sich von 0 auf 100!

Der Comedian Osan Yaran wurde am 12. Dezember 1986 in West-Berlin geboren, als die Stadt noch zweigeteilt war. Als deutsch-türkischer Komiker und Moderator hatte es Osan Yaran im Berliner Stadtteil Wedding nicht immer leicht. Mit 18 Jahren zog Osan Yaran privat nach Staaken in den Bezirk Spandau und lebte dort nur 200 Meter von der ehemaligen Mauer entfernt. Osan Yaran hat schon früh im Discoutner Lidl gejobbt, war erst normaler Verkäufer, wurde Schritt für Schritt befördert und letztendlich sogar Filialleiter. Im Jahr 2014 startete Osan Yaran seine Karriere als Comedian. Auch als Moderator startete Osan Yaran durch, übernahm von 2017 bis 2020 die „Talentschmiede“ im Quatsch Comedy Club. Zur selben Zeit feierte Osan Yaran seinen Durchbruch.

Allein 2017 erhielt Osan Yaran vier Platz 1-Preise bei Comedy-Contests. Im Radio hörte man Osan Yaran 2017 bei Joke FM, 2018 auf Comedy Talk auf RTL und 2023 auf WDR5 bei Satire Deluxe. Sein erstes Solo-Programm startete Osan Yaran 2018 mit dem Titel „Ostmane – Integration gelungen„. In seinen Shows setzt Osan auf Beziehungs-Comedy und Bezieht das Publikum immer wieder in seine Auftritte ein. Auch seine türkischen Wurzeln bringt der Comedian in seine Auftritte ein, spricht über Alltags- und Familiengeschichten. Kein Wunder, dass er 2019 den Publikumspreis beim „Stuttgarter Besen“ erhielt. Seinen Erfolg setzte Osan Yaran in der RTL-Reality-Show „Unbreakable – wir machen dich stark“ im Jahr 2021 fort. Seit 2022 ist Osan Yaran mit seinem Bühnenprogramm „Gut, dass du fragst“ unterwegs.

Nachdem Osan Yaran 2023 die 1Live Hörsaal-Comedy moderierte, wagte der Comedian 2025 einen großen Schritt. Er war in der 18. Staffel von „Let’s Dance“ zu sehen. Sehr erfolgreich verlief seine Zeit auf dem Tanzparkett allerdings nicht. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Christina Hänni musste Osan Yaran das RTL-Format als erstes Tanzpaar verlassen. Für ihren Tanz hatten sie noch zehn Punkte bekommen und damit den vorletzten Platz belegt, doch nach dem Zuschauervoting war Schluss.

Wie sieht das private Leben von Osan Yaran aus? Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Osan Yaran privat: Hat der Comedian eine Freundin?

Auf seiner eigenen Website beschreibt Comedian Osan Yaran seinen Lebensweg bis zum Star auf der Unterhaltungsbühne. Dort nennt er auch den Grund dafür, wieso er einen Job bei Lidl startete. Ganz einfach – Osan Yaran brauchte Geld für seine türkische Hochzeit! Denn die sind bekanntlich nicht ohne, bei mehreren hundert Gästen kommt da schon mal ein gutes Sümmchen zusammen. Was deswegen sicher ist: Osan Yaran war verheiratet, mit Anfang 20 gab er seiner Freundin das Ja-Wort und sie wurde zu seiner Frau. Mit seiner Frau bekam Osan Yaran privat außerdem ein Kind, einen Sohn, dessen Name unbekannt ist. Nach den Informationen von „web.de“ ist Osan Yaran inzwischen geschieden.

Über das Privatleben von Osan Yaran weißt du nun Bescheid