NFL im TV: Gute Nachrichten für RTL! Jetzt kann es jeder sehen

Die NFL ist mittendrin in der heißen Phase – und damit steigen auch die TV-Quoten bei RTL. Die Playoffs bescheren dem Sender mehr Zuschauer. Das war auch am Samstagabend (18. Januar) beim Spiel des Titelverteidigers Kansas City Chiefs zu sehen.

Im Laufe des Spiels konnte RTL mit der NFL im TV immer mehr punkten und sicherte sich einen ordentlichen Marktanteil. Und auch mitten in der Nacht schalteten noch einige Fans ein.

NFL im TV: Gute Quoten für RTL

Mit dem Duell Kansas City Chiefs gegen Houston Texans ging es in der NFL am Samstagabend in der Divisional Round weiter. Der amtierende Super-Bowl-Champion tat sich gegen die starke Defense der Texans zwischenzeitlich schwer, setzte sich am Ende aber dennoch souverän mit 23:14 durch.

Bei den TV-Quoten steigerte sich die Partie der Chiefs von Quarter zu Quarter. Lag der Marktanteil im 1. Quarter noch bei rund 9,5 Prozent bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, steigerte er sich bis zum 4. Quarter auf starke 19,7 Prozent Marktanteil. Laut „DWDL“ schalteten im Schnitt rund eine halbe Million Menschen ein.

Deutsches Duell lockt an

Und auch einige Nachteulen waren am Samstagabend unterwegs. Das zweite NFL-Playoffspiel, das erst um 2 Uhr begann, sorgte noch für ordentliche Quoten. Bis 3 Uhr nachts bescherte die Partie zwischen den Detroit Lions und den Washington Commanders RTL mehr als 17 Prozent Marktanteil.

Beim Sender hätte man sich allerdings womöglich über eine andere Ansetzung mehr gefreut. Aus deutscher Sicht war die Partie zwischen den Lions und Commanders deutlich attraktiver. Schließlich liefen dort mit Amon-Ra St. Brown, dem Superstar-Receiver der Lions, und Brandon Coleman, der Rookie der Washington Commanders, zwei Deutsch-Amerikaner auf.