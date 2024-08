NFL bei RTL: Sender verkündet Änderung bei der Übertragung – Fans werden es sofort bemerken

In der Nacht auf Freitag (9. August) nimmt die NFL ihren Betrieb wieder auf. Eine monatelange Pause geht mit den ersten Spielen der Pre-Season vorbei. Anfang Dezember startet dann auch die reguläre Saison. Mit von der Partie ist dann auch wieder RTL.

Der Privatsender geht in sein zweites Jahr als Übertragungspartner der NFL in Deutschland. Und RTL will groß auffahren, um das Erlebnis für die Zuschauer noch besser zu machen. Einige Änderungen dürften den Fans sofort auffallen.

NFL bei RTL: Wertvolle Änderungen

Ein knappes halbes Jahr ist es her, da triumphierten die Kansas City Chiefs im Super Bowl gegen die San Francisco 49ers und krönten sich damit erneut zu den Champions der Liga. Mittendrin im Getümmel war damals auch ein gewisser Kölner Fernsehsender, der den erfolgreichen Abschluss seines ersten Rechte-Jahres feierte.

Die NFL-Rechte hatte RTL zuvor ProSieben weggeschnappt und damit für einen Coup gesorgt. Die Übertragung kam bei vielen Zuschauern sehr gut an, dennoch will man sich zur neuen Saison noch weiter verbessern.

Dafür hat man jetzt einige Änderungen bekannt gegeben. Die vielleicht größte: Fortan will der Sender öfter live vor Ort in den amerikanischen Stadien sein. „Erstmals wird damit ein deutsches On-Air-Team regelmäßig an der Seitenlinie in den USA zu sehen sein“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Feste Teams, mehr Bindung

Das trifft insbesondere die beiden Experten Sebastian Vollmer und Markus Kuhn, die beide in den USA leben, werden aus den Stadien berichten. Aber auch Moderatorin Jana Wosnitza wird öfter vor Ort sein – erstmals am 8. September, wenn die New York Giants auf die Minnesota Vikings treffen.

Aber nicht nur das. Künftig soll es auch feste Übertragungsteams geben. Im Free-TV begrüßen bei RTL zum frühen NFL-Spiel Patrick Esume und Florian Schmidt-Sommerfeld, zum späten dann Björn Werner und Jan Stecker.

Die Absicht hinter den Änderungen ist klar: RTL will noch mehr Nähe für den Football in Deutschland erzeugen, Emotionen aus den Stadien noch besser transportieren. Ob das klappt? Davon können sich die Zuschauer schon bald überzeugen.