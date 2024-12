NFL auf RTL: Fans fällt alles aus dem Gesicht – jetzt ist es offiziell vorbei

Die reguläre Saison biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein – und damit steigt die Spannung in der NFL von Tag zu Tag. Auch RTL ist mit seiner Übertragung natürlich ganz nah am Playoff-Rennen dabei. Woche 14 bot dabei wieder jede Menge Action.

Insbesondere im frühen Slot am Sonntagabend (8. Dezember) gab es für alle Fans der NFL auf RTL ein packendes Duell zu sehen. Was sich bei der Begegnung zwischen den New York Jets und den Miami Dolphins in den Schlussminuten allerdings abspielte, schlug dem Fass den Boden aus.

NFL auf RTL: Irrer Sonntagabend-Krimi

Wer in Deutschland am Sonntagabend Krimis sehen will, der schaltet eigentlich die ARD und den Tatort ein. Wem Raubüberfälle und Morde allerdings zu langweilig sind, der ist auch mit dem wöchentlichen Football-Programm im Privatfernsehen gut beraten. Dabei versprach das Duell der Jets und Dolphins nicht gerade, ein ansehnliches zu werden.

+++ Auch spannend: NFL-Hammer! Deutsche Fans schrecken auf +++

Doch dann rappelte es im Karton. New York um Star-Quarterback Aaron Rodgers lag zu Beginn des letzten Viertels bereits mit 23:15 vorne. Dann entfalte die Magie der NFL jedoch seine volle Wirkung und bescherte dadurch auch dem übertragenden Sender RTL ein Highlight.

Die Dolphins holten tatsächlich noch auf. In der letzten Sekunde der regulären Spielzeit gelang ein Field Goal aus über 50 Yards zum Ausgleich – Verlängerung! Dort bekam Miami erneut den Ball und erzielte nach acht Spielzügen einen Touchdown. Damit war das Spiel vorbei.

Fiasko für Rodgers und Jets perfekt

Während die Dolphins ihren Traum von den Playoffs damit am Leben erhalten, müssen sich die Jets von diesem endgültig verabschieden. Zum vierzehnten Mal in Folge (!) erreicht das Team nicht die Post-Season – kein anderes Team hat so eine lange Durststrecke vorzuweisen.

Besonders bitter ist das auch für Rodgers. Der alternde Spielmacher wollte es nach seinem Abgang aus Green Bay nochmal wissen. Riesig waren in New York die Hoffnungen nach seiner Verpflichtung. In seiner Premieren-Saison verletzte er sich jedoch im ersten Spielzug schwer und fiel den Rest des Jahres aus. In diesem Jahr zeigte er zwar solide Leistungen, aber nicht mehr die Magie, die man von ihm gewohnt war.

Noch mehr Neuigkeiten liest du hier:

Das Scheitern mit New York könnte das bittere, letzte Kapitel seiner großen NFL-Karriere sein. Ob es für ihn weitergeht und ob er für deutsche Fans dann auch nochmal bei RTL zu sehen sein wird, bleibt nach diesem verrückten Abend offen.