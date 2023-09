NFL: RTL zeigt erstes Spiel – sofort flippen die deutschen Zuschauer aus

Das Warten hat ein Ende. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (8. September) startete die neue NFL-Saison. Im Einsatz waren dabei nicht nur Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und die Detroit Lions, sondern auch RTL. Der Privat-Sender ist in diesem Jahr der Rechteinhaber.

Wer als deutscher Zuschauer die Partie sehen wollte, für den war Durchhalten angesagt. Kickoff der Begegnung war um 2.20 Uhr. Doch das erste NFL-Spiel der regulären Saison hielt einige Überraschungen parat, die das wach bleiben belohnen sollten. Und die deutschen Zuschauer flippten auch gleich mal aus.

NFL: Mega-Überraschung zum Start

Mit diesem Ergebnis hätte wohl niemand gerechnet. Als amtierender Champion gingen die Chiefs als haushoher Favorit ins Duell mit den Lions. Doch Detroit hatte andere Pläne, als eine Saison wieder mit einer Niederlage zu beginnen.

Eiskalt nutzte das Team aus der NFC North den Umstand aus, dass es bei Patrick Mahomes und Co. noch nicht so lief. Der überraschende Endstand: 21:20 für die Lions, nachdem sich Kansas in den letzten Minuten die Zähne an der Verteidigung ausgebissen hatte.

Highlight für Deutschen

Für das große NFL-Highlight aus deutscher Sicht sorgte Amon-Ra St. Brown. Der Reciever war es, der den prestigeträchtigen ersten Touchdown der Saison erzielte. Einen Pass über 9 Yards fing er souverän und lief anschließend in die Endzone.

Amon-Ra St. Brown sorgt für das erste Highlight. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Da flippten die Fans hierzulande aus. St. Brown, dessen Mutter Deutsche ist und der Teile seiner Kindheit in Leverkusen in NRW verbrachte, hatte sich schon im vergangenen Jahr einen Namen als Wide Reciever gemacht. In diesem Jahr ist der Deutsch-Amerikaner sogar Kapitän seiner Mannschaft.

NFL: Fans freuen sich

Kein Wunder, dass die Fans besonders mit ihm mitfieberten – und sich freuten. „Wie geil ist das denn?“, schrieb ein Zuschauer beispielsweise während der Partie. Dass die Lions den Abend mit dem Überraschungssieg abrundeten, machte den Start perfekt.

Übrigens: Dass Rechteinhaber RTL in diesem Jahr nah am Spielgeschehen sein will, zeigte sich auch nach der Partie. Da stand St. Brown Experte Markus Kuhn auf dem Feld für ein Interview zur Verfügung. Auch das honorierten zahlreiche NFL-Zuschauer. Ein erfolgreicher Saisonauftakt aus deutscher Sicht also.