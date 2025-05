NFL verkündet Deutschland-Hammer – jetzt dürfen es alle wissen

Die NFL kommt wieder nach Deutschland! Wie auch schon in den letzten Jahren wird auch 2025 ein Spiel der nordamerikanischen Top-Liga in Deutschland ausgetragen. In diesem Jahr wird im Berliner Olympiastadion gespielt – zuletzt fanden die Spiele entweder in der Allianz-Arena in München oder im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt.

Schon seit geraumer Zeit steht fest, dass die Indianapolis Colts eines ihrer Heimspiele in der deutschen Hauptstadt austragen werden. Doch nun hat die NFL auch bekannt gegeben, auf welches Team die Colts treffen werden.

NFL gibt Paarung für das Spiel in Berlin bekannt

Allzu viele Mannschaften kamen aufgrund des Spielplanes gar nicht infrage und doch haben viele Football-Fans darauf gewartet, wer der Gegner der Colts werden wird. Jetzt steht fest: Es wird kein direktes Division-Duell. Die Atlanta Falcons werden nach Berlin kommen.

Das sogenannte Deutschland Game steigt nach am 9. November im Olympiastadion. Und eigentlich hatten die Denver Broncos als Colts-Gegner im Fokus gestanden. Nun dürfen die Falcons jedoch die Reise über den großen Teich antreten und nach Deutschland fliegen.

++ NFL: Draft-Wahnsinn! Fans trauen ihren Augen kaum ++

Mit den Colts und den Falcons kommen keine absoluten Top-Teams nach Deutschland. Die Falcons waren zuletzt 2016 im Super Bowl, kamen seitdem erst einmal wieder in die Playoffs und auch die Colts warten seit 2021 wieder auf eine Playoff-Teilnahme. Doch ein Spektakel dürfte die Partie in Berlin so oder so werden.

Alle Europa-Spiele festgelegt

Neben dem Duell der Colts und Falcons in Berlin wird es in der kommenden Saison noch fünf weitere Spiele in Europa geben: Die Pittsburgh Steelers und die Minnesota Vikings treffen am 28. September in Irland aufeinander, die Vikings müssen dann eine Woche später in London gegen die Cleveland Browns ran. Dazu werden die New York Jets, die Denver Broncos, die Jacksonville Jaguars und die Los Angeles Rams in London antreten.

Weitere News:

Nach dem Wochenende in Berlin wird die NFL-Europa-Saison dann von den Miami Dolphins und Washington Commanders in Madrid abgerundet. Noch nie gab es so viele NFL-Spiele auf europäischem Boden. Alle Football-Fans dürfen sich also auf eine ganz besondere Spielzeit freuen.