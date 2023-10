NFL-Hammer offiziell! DIESES Duo tritt bei Halbzeit-Show in Frankfurt auf

Das wird ein echtes Spektakel! Am kommenden Sonntag (5. November) treten mit den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins zwei absolute Top-Teams der NFL im Deutschland-Spiel gegeneinander an. Ein Spiel, auf das ganz Football-Deutschland schon seit Wochen hin fiebert.

Die NFL gab bekannt, welche Künstler zwischen den beiden Halbzeiten auftreten und eine irre Show anliefern. Alle Fans, die das Spiel live im Stadion oder vor dem TV verfolgen, dürfen sich auf Nico Santos und Kontra K freuen.

NFL: Nico Santos und Kontra K als Halbzeit-Show-Duo

In den kommenden zwei Wochen erwartet Football-Deutschland ein Doppelpack der Extraklasse! Zunächst kommen die Chiefs und die Dolphins, ehe eine Woche später die New England Patriots und die Indianapolis Colts in Frankfurt aufeinander treffen.

NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth betonte, dass „in Deutschland ein ganz neuer Hype um die Sportart zu spüren ist“. Die Begeisterung soll mit den beiden Knaller-Partien in Frankfurt noch weiter wachsen, betonte Steinforth.

Dafür haben sich die Verantwortlichen zwei absolute Star-Künstler für die Halbzeit des ersten Deutschland-Spiels gesichert. Das bestätigte NFL Deutschland am Montag (30. Oktober). Mit Nico Santos und Kontra K treten nicht nur zwei Musiker auf, die seit Jahren ganz oben in der Branche mitmischen, sondern auch zwei Künstler, die wissen, wie man eine so große Menschenmasse wie im Deutsche-Bank-Park richtig anheizt.

NFL-Fans mit gemischten Gefühlen

Dennoch sind die deutschen NFL-Fans nicht so ganz begeistert. Viele kritisierten nicht die Auswahl der Künstler, sondern viel mehr die Halbzeit-Show an sich. „Warum entscheidet man sich, überhaupt eine Halbzeit-Show zu machen?“, schreibt ein Fan auf „X“(ehemals Twitter). Hintergrund der Kritik: Bei normalen Saisonspielen gibt es in den USA auch keine Halbzeit-Show. Lediglich im Super Bowl treten immer Weltstars zwischen den beiden Hälften auf.

Da das Spiel zwischen den Chiefs und den Dolphins auf dem Papier auch nur ein normales Saisonspiel ist, können viele Fans die Entscheidung, eine Halbzeit-Show zu organisieren, nicht verstehen.