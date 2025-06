Sky: Rechte-Hammer perfekt! Pay-TV-Sender macht es offiziell

Die Fußball-Saison ist beendet, zum Abschluss gibt es von Sky eine Mega-Nachricht. Der Pay-TV-Sender hat nämlich verkündet, dass man sich weitere Live-Übertragungsrechte gesichert hat.

Worum geht es genau? Sky erwirbt die TV-Rechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup bis einschließlich der Saison 2027/28. Für Fußball-Fans sind das tolle Neuigkeiten.

Sky macht Rechte-Hammer offiziell

Künftig wird Sky umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy anbieten. Fans, die also ohnehin schon die Premier League anschauen, kommen dabei noch mehr auf ihre Kosten.

Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

„Emotionale Momente wie Newcastles erster Titel seit 70 Jahren, die Rückkehr von Leeds United unter Daniel Farke oder Wrexhams Aufstieg zeigen, welche Strahlkraft und Leidenschaft die EFL-Wettbewerbe entfalten. Umso mehr freuen wir uns, unseren Kunden künftig noch mehr hochklassigen Fußball von der Insel bieten zu können“, freut sich Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland.

„Fantastisch zu sehen“

Ben Wright, Chief Commercial Officer der EFL sagt zum Deal: „Es ist fantastisch zu sehen, dass die EFL über Sky Sport neue Zuschauer erreicht, insbesondere in wichtigen Fußballmärkten wie Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Ausweitung spiegelt das wachsende internationale Interesse an unseren Wettbewerben und unsere Bestrebungen wider, die EFL für Fans in ganz Europa zugänglicher zu machen.“

Eine erste Kostprobe gibt es schon am Samstag (24. Mai). Sky zeigt dann das Aufstiegsfinale zwischen Sheffield United und Sunderland AFC auf Sky Sport Premier League und im kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der App und auf dem YouTube-Kanal.