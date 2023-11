NFL in Deutschland: Fremdscham-Alarm bei Halftime-Show! Fans fällen eindeutiges Urteil

Die deutschen Fans haben Wochen, wenn nicht sogar Monate auf diesen Moment gewartet: Die NFL ist nämlich endlich in Deutschland zu Gast. In Frankfurt gibt es nämlich das Topspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins.

Erstmals gibt es bei einem NFL-Spiel in Deutschland auch eine Halbzeitshow. Kontra K und Nico Santos performten in der Halbzeit. Von den deutschen Fans gibt es ein deutliches und hartes Urteil.

NFL in Deutschland: Fremdscham-Alarm bei Halftime-Show!

Da werden sich viele Fans gewünscht haben, dass es keine Halbzeit geben würde. Mit 21:0 für die Kansas City Chiefs ging es in die Pause beim NFL-Game in Frankfurt. Anschließend stand die Halftime-Show an. Nico Santos und Kontra K sollten im Deutsche Bank Park die Zuschauer anheizen. Doch es wurde zu einer Fremdscham-Show.

Die Fans sind aus der NFL da deutlich besseres gewohnt. In den sozialen Netzwerken fällt das Urteil dabei deutlich kritisch aus. Viele bemängeln die Qualität im Fernsehen, die teils unterirdisch war. Es hallte immer wieder und die Musik war oftmals auch sehr leise. Auch die Kameraführung wurde von den Zuschauern kritisiert. Schade für Nico Santos und Kontra K, die in Deutschland für ihre Lieder sehr beliebt sind.

„Das war einfach nur unnötig. Alles daran war schlecht. Ich hoffe wirklich, dass es in Zukunft in Deutschland keine Halftime-Shows mehr gibt“, „Da schaut die ganze NFL-Welt nach Deutschland und wir blamieren uns mal wieder. Na toll… „und „Ich habe 30 Sekunden reingehört und direkt ausgeschaltet. Das war peinlich“, heißt es in den sozialen Netzwerken von den deutschen Fans.

Buhrufe für Nico Santos

Doch das war noch nicht alles. Die Kommentare sind zum größten Teils von den Fans, die Zuhause geblieben sind und keine Karten für das NFL-Game in Frankfurt bekommen haben. Die Zuschauer, die im Stadion waren, buhten Nico Santos sogar aus. Das war im TV für einige Sekunden zu hören. Es gab auch einige Pfiffe für den Sänger.

Umso glücklicher waren dann alle Zuschauer, als die Halftime-Show zu Ende war und es mit dem Spitzenspiel zwischen den Dolphins und den Chiefs weiterging.