NFL: Kurz nach dem Deutschland-Spiel geht die Nachricht rum

Die NFL war mal wieder zu Gast in Deutschland! Die Carolina Panthers und die New York Giants lieferten sich eine dramatische Partie in der Münchener Allianz Arena. Unter den Augen einiger Bayern-Stars wie Manuel Neuer, Leroy Sane und Jamal Musiala setzen sich die Panthers am Ende knapp durch.

Während die NFL-Fans sich freuen, dass es jährlich mittlerweile eine Partie in Deutschland gibt, blickt RTL plus enttäuscht auf die Begegnung zurück. Für den Pay-TV-Sender war es kein so schönes Wochenende.

NFL: Deutschland-Spiel mit schwachen Quoten

Das hat sich RTL plus sicherlich anders vorgestellt. Im vergangenen Jahr konnte der Pay-TV-Sender für das NFL-Spiel in München die Millionen-Marke bei den Quoten knacken. Am Sonntag (10. November) wurde diese allerdings klar verfehlt. Ab 15.30 Uhr schauten nur 610.000 Zuschauer zu. Dazu zählen 250.000 zwischen 14 und 49 Jahren.

Wie „DWDL“ berichtet, lag der Marktanteil der Zielgruppe bei diesem Zeitpunkt bei 10,1 Prozent. Immerhin stiegen die Werte in den weiteren Vierteln auf 11,8 und 12,9 Prozent. Auch die Reichweite erreichte die 890.000 Zuschauer.

Nicht nur im Vergleich zum vergangenen Jahr, sondern auch zu vor zwei Jahren, als ProSieben noch die Rechte hatte, sind das deutlich weniger Zuschauer. Generell fiel in dieser Woche auch das Interesse der anderen Partien aus. Sogar die Primetime-Übertragung zwischen den Denver Broncos und den Kansas City Chiefs hatte im Schnitt nur dürftige Marktanteile zwischen 6,7 und 7,5 Prozent.

Auch Overtime-Drama hilft nicht

Insgesamt lag der Tagesmarktanteil von RTL auch nur bei 8,6 Prozent, was bei den 14-49-Jährigen für den zweiten Platz hinter dem Ersten reichte. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die man bei RTL ja bekanntlich noch genauer schaut, waren für den Sender am Sonntag im Schnitt sogar nur 6,5 Prozent drin.

Dabei hatte vor allem das Deutschland-Spiel ganz schön viel Drama zu bieten, das RTL plus aber nichts brachte. Die Giants konnten kurz vor Ende der regulären Spielzeit ausgleichen, Panthers-Kicker Eddy Pinero sorgte in der Verlängerung dann für die Entscheidung.