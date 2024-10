NFL macht Hammer offiziell! Deutsche Fans schauen genau hin

Am 10. November ist es endlich wieder soweit: In der Münchener Allianz Arena findet dann ein NFL-Spiel zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants statt. Das Deutschland-Spiel ist immer wieder ein Highlight für die deutschen Fans.

Die dürfen sich jetzt auf einen ganz besonderen Gast freuen. Wie die NFL selbst verkündet hat, wird US-Rapper Machine Gun Kelly in der Halbzeitpause der Begegnung auftreten.

NFL: Superstar tritt in München auf

Hoher Besuch in München beim NFL-Game! Wenn in der Allianz Arena die Football-Partie zwischen den Panthers und Giants läuft, wird auch ein absoluter Superstar dabei sein: Machine Gun Kelly.

„Ich freue mich wirklich darauf, beim kommenden NFL-Spiel in München aufzutreten“, sagte der Musiker. Der 34-Jährige fügt hinzu: „Die Energie, die die deutschen Fans mitbringen, ist unübertroffen!“

Für Machine Gun Kelly, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, wird der Aufritt schon fast zu einem Heimspiel. Er lebte in seiner Jugend lange in Deutschland, bevor er mit seiner Familie nach Cleveland zog.

„Krönen damit eine unglaubliche Saison“

„Wir freuen uns riesig, Machine Gun Kelly als Halbzeit-Künstler für das NFL-Spiel 2024 in München auf der Bühne begrüßen zu dürfen – und krönen damit eine unglaubliche Saison internationaler Spiele mit einem Auftritt eines der dynamischsten Talente der heutigen Musikszene“, sagte Tim Tubito, Direktor Event und Spiel-Präsentation. „Wir sind stets bestrebt, erstklassige Unterhaltung zu bieten, die bei unseren internationalen Fans Anklang findet und gleichzeitig die lokale Kultur einbezieht. Und wie könnte man die leidenschaftlichen Fans in Deutschland besser feiern als mit einer modernen Interpretation einer ihrer beliebtesten Spieltagshymnen?“

Für die deutschen Fans haben sich die Organisatoren noch mehr überlegt: Der deutsche American-Football-Trainer und langjährige Kommentator Patrick Esume wird gemeinsam mit dem ehemaligen Spieler Björn Werner die Moderation übernehmen.