NFL auf RTL: Sender mit Mega-Super-Bowl-Ankündigung – „Spektakuläre Halftime-Show“

Das spektakulärste Sport-Event der Welt rückt immer näher. Bereits in wenigen Wochen (vom 11. auf den 12. Februar) steigt der Super Bowl in Las Vegas. Das große Saisonfinale der NFL läuft natürlich auf RTL. Der Privatsender besitzt seit dieser Saison die Übertragungsrechte.

Dementsprechend fährt der Sender aus Köln beim diesjährigen Finale auch voll auf. Wer die NFL auf RTL verfolgt, bekommt nicht nur den Super Bowl. Schon jetzt macht der Sender eine große Ankündigung.

NFL auf RTL: Promi-Bowl vor Super Bowl

Wir wären nicht in Deutschland, wenn es nicht noch zu jedem großen Sportereignis eine passende Promi-Version davon gäbe. Die Promi-Darts-WM hat es vorgemacht, jetzt trauen sich die Stars und die, die es glauben zu sein aufs Eis! Das enthüllte RTL nun. Im Vorfeld des Super Bowls findet am 11. Februar „American Ice Football“ statt.

Bedeutet: Vier Teams aus mehr oder weniger Prominenten treten auf Bowlingschuhen auf einer Eisfläche im Football gegeneinander an. Kommt dir bekannt vor? Richtig, gab es in den Zeiten von Stefan Raab auch als Fußball-Variante. Und siehe da: Die Show wird von Stefan Raab in Kooperation mit seiner Ex-Firma Brainpool umgesetzt.

Gespielt wird in der SAP-Arena in Mannheim. 10.000 Zuschauer können dabei sein und sich die Zeit, bis die NFL auf RTL läuft, vertreiben. Aber nicht nur das: Im Anschluss wird der Super Bowl in der Halle übertragen. Damit wird die Party zum größten Super Bowl Public-Viewing-Event in Deutschland.

10.000 Zuschauer gucken gemeinsam

Übertragen wird das große Finale über die Leinwände in der Hallr, verriet ein RTL-Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion. Für die Zuschauer vor Ort wird das Live-Bild des Kölner Senders sowie der deutschsprachige Kommentar zu sehen und zu hören sein.

Ein eigenes Begleitprogramm für das Public Viewing wird es zwar nicht geben, aber schon während des „American Ice Football“ soll es eine „spektakuläre Halftime-Show“ ganz im amerikanischen Stil geben.

Wer die NFL auf RTL liebt und den Super Bowl mit 9.999 anderen Verrückten verfolgen will, der muss aber auch zum Promi-Event. Laut RTL gibt es keine seperaten Public-Viewing-Tickets zu kaufen. Es gilt das Prinzip „Ganz oder gar nicht“.