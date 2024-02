NFL auf RTL: Kurz vor dem Super Bowl! Jetzt herrscht Gewissheit

In dieser Saison startete die NFL auf RTL in eine völlig neue Ära. Über Jahre in Deutschland vor allem Dank der Übertragung von Ran und ProSieben groß geworden, wagte die größte Football-Liga der Welt den nächsten Schritt. Am Anfang schien sich das nicht auszuzahlen.

Die Zuschauer brauchten ihre Zeit, um mit der NFL auf RTL warm zu werden. Gerade zu Beginn sahen die Quoten nicht überragend aus. Langsam aber sicher, wendet sich das Blatt nun aber. Kurz vor dem Super Bowl (hier mehr News lesen) herrscht Gewissheit.

NFL auf RTL: Sender darf sich freuen

Das größte Sport-Event der Erde steigt in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar. Einmal mehr stehen die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes im Endspiel. Für sie geht es gegen die San Francisco 49ers, die mit einem spektakulären Comeback gegen die Detroit Lions ihr Ticket lösten.

Zwar hätte ein Finaleinzug der Lions die märchenhafte Underdog-Story befeuert, doch so wartet im Super Bowl die geballte Starpower. Mahomes, Travis Kelce (inklusive Taylor Swift), Christian McCaffrey, Nick Bosa und und und. Sie alle sind dabei. Das tut auch der Übertragung der NFL auf RTL gut.

Starke Quoten

Ohnehin darf man sich beim Sender spätestens seit den Playoffs ohnehin über immer bessere Quoten freuen. Wie RTL nun selbst verkündete, sahen das AFC Championship Game zwischen Kansas City und den unterlegenen Baltimore Ravens im Schnitt 1,22 Millionen Menschen. Das ist Bestwert der diesjährigen Playoffs.

Aber nicht nur das. Gleichzeitig konnte man auch süffisant feststellen, dass die Begegnung rund 240.000 Fans mehr vor den Fernseher lockte, als die Partie zur selben Zeit im vergangenen Jahr – damals noch übertragen von Pro7! Grund zu feiern also für die neuen Rechteinhaber.

NFL auf RTL: Ist DAS das Ziel?

Ganz genau wird man auch auf die Quote beim Super Bowl gucken. Mitten in der Nacht bieten wenig andere Sender ein Konkurrenz-Programm, um Zuschauer abzuwerben. ProSieben konnte 2023 rund 1,77 Millionen Zuschauer verzeichenen.

Diese Quote dürfte man im ersten Jahr der NFL auf RTL sicherlich brechen wollen. Angesichts der Star-Power des Spiels und des immer größer werdenden Interesse wohl kein Ding der Unmöglichkeit.