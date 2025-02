NBA: Wahnsinn um deutschen Superstar – er muss erneut gehen

In der NBA steht die Trade-Deadline bevor. Bis Donnerstagabend (6. Februar, 21 Uhr) haben die insgesamt 30 Teams noch Zeit, große Veränderungen an ihren Kadern vorzunehmen. Eine spannende Phase für Fans und Verantwortliche.

Vor allem in diesem Jahr sorgte die NBA schon mit dem ein oder anderen Trade für Schlagzeilen. Der jüngste Wechsel von Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers dürfte sogar als einer der größten Trades aller Zeiten in die NBA-Geschichte eingehen. Nun geht das Chaos weiter – auch ein deutscher Superstar ist betroffen!

NBA: Dennis Schröder verlässt Golden State

Dennis Schröder hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Der gebürtige Braunschweiger spielt bereits seit elf Jahren in der NBA, wurde aber in den letzten Jahren immer wieder von Team zu Team herumgereicht. Erst im vergangenen Dezember wurde er von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors verfrachtet. Nun steht der nächste mehrfache Tapetenwechsel an.

Wie „ESPN“ berichtet, wird Schröder ab sofort für die Utah Jazz auflaufen. Der 31-Jährige ist Teil des Mega-Trades um Jimmy Butler, der den mehrfachen All-Star von den Miami Heat zu den Golden State Warriors schickt.

Nur einen Tag später stellte sich nun aber heraus: Für die Utah Jazz wird Schröder nicht spielen. Der Kapitän der deutschen Weltmeister-Mannschaft wird einfach weitergeschickt und landet nun bei den Detroit Pistons. Aus sportlicher Sicht ein deutlich besseres Team für Schröder.

Auch Daniel Theis wechselt

Neben Schröder und zuvor auch Maximilian Kleber wechselt jedoch noch ein weiterer deutscher Spieler das Team: Daniel Theis zieht es von den New Orleans Pelicans zu den Oklahoma City Thunder. Beim derzeit wohl stärksten Team der NBA wird er mit Isaiah Hartenstein auf einen weiteren deutschen Profi treffen.