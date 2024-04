Mick Schumacher: Neue Option eröffnet sich – Wechsel in andere Rennserie?

Aktuell ist Mick Schumacher für Alpine in der Langstrecken-Serie WEC unterwegs. Der 25-Jährige träumt aber nach wie vor einer Rückkehr in die Formel 1, möchte 2025 wieder in der Königsklasse des Motorsports an den Start gehen. Doch was ist, wenn es damit nicht klappt?

Jetzt könnte sich für Mick Schumacher eine neue Option ergeben. Sein früherer Rennstall Prema verkündete in diesen Tagen den Einstieg in die US-Rennserie IndyCar und sucht nun nach zwei Fahrern. Schumi Jr. könnte ein Kandidat sein.

Mick Schumacher: IndyCar plötzlich eine Option?

Prema gehört zu den erfolgreichsten Rennställen im Formelsport. Aktuell geht das Team in der Formel 2, der Formel 3, der Formel 4, der FRECA, der WEC und in der F1 Academy an den Start. Ab 2025 wird die IndyCar Serie dazu kommen. Das verkündete der Rennstall jetzt.

„Die heutige Ankündigung ist ein entscheidender Moment in der Geschichte von PREMA Racing. Der Schritt in die NTT INDYCAR SERIES und die Teilnahme am weltberühmten Indianapolis 500 ist ein Traum, der für unsere Familie und alle Beteiligten in unserem Unternehmen wahr wird“, teilte Prema-Teamchef Rene Rosin mit.

Für den Einstieg in die IndyCar Serie eröffnet Prema eine neue Basis in Indiana. Die Motoren werden von Chevrolet geliefert, die Chassis kommen wie bei allen anderen Teams von Dallara. Was allerdings noch nicht feststeht, ist die Fahrerpaarung.

Prema sucht Fahrer

Nach Informationen von „Auto Hebdo“ sucht der Rennstall nach einem Duo aus einem erfahrenen IndyCar-Piloten und einem ehemaligen Formel-Fahrer des Teams. Dabei könnte auch Mick Schumacher ins Spiel kommen. Der 25-Jährige fuhr von 2016 bis 2020 für den italienischen Rennstall, gewann mit Prema 2018 den Titel in der Formel 3 und 2020 den Titel in der Formel 2.

Die IndyCar Serie wäre für Mick Schumacher sicherlich eine reizvolle Aufgabe, allerdings hat die Rückkehr in die Formel 1 für den deutschen Rennfahrer höchste Priorität.