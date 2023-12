Mick Schumacher bekommt bittere Prognose – Auswirkungen auf Formel 1-Zukunft?

Nach einem Jahr Pause kehrt er auf die Rennstrecke zurück. Im kommenden Jahr geht Mick Schumacher bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start. Zusätzlich bleibt er in der Formel 1 aber auch Ersatzfahrer bei Mercedes.

Für Mick Schumacher (hier mehr zu ihm) ist es endlich die Chance zu beweisen, was in ihm steckt. In der Formel 1 bekam er diese Möglichkeit in zwei Jahren bei Haas nur selten. Dennoch muss er aufpassen. Ein Experte äußert jetzt bedenken.

Mick Schumacher für Alpine am Start

Die Konkurrenz auf der Langstrecke ist enorm. Schumacher geht für das neue Alpine-Team an den Start, dass sich nach der Formel 1 nun auch im WEC-Wettbewerb einnisten will. Doch ob man von Anfang an vorne mitfahren kann?

Daran gibt es berechtigte Zweifel. Andere namhafte Teams schicken ihre Autos ebenfalls ins Rennen. Ferrari, Toyota, Porsche – sie alle sind dabei. „In der WEC weht Schumacher ein rauer Wind entgegen“, sagt RTL-Rennsport-Experte Felix Görner daher nun bei „sport.de“.

Alpine nur Außenseiter

Seiner Einschätzung nach geht Alpine als Neuling daher allenfalls als Außenseiter in die neue Saison. Ohnehin sei es für den Deutschen aber erstmal wichtiger Erfahrungen zu sammeln – und vor allem nicht so oft durch Unfälle aufzufallen wie in der Formel 1.

„Das wird ein Lehrjahr, hoffentlich kein Leerjahr. Es gibt jede Menge Top-Piloten in der WEC. Da zittert jetzt keiner, weil Mick Schumacher einsteigt“, so Görner in aller Deutlichkeit.

Es gehe zunächst um den Vergleich mit den Teamkollegen und einen sicheren Auftritt. „Ich hoffe, dass ihm keinerlei Unfälle passieren“, meint Görner, der betont: „Wir kennen ja die Gründe, warum er bei Haas letztlich aus der Formel 1 geflogen ist.“

Mick Schumacher hofft auf Comeback

Geschieht das wieder, dürfte das auch ein herber Dämpfer für die Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Formel 1 sein. Dort dürfte man die WEC-Tätigkeiten des 24-Jährigen genau beobachten. Fürsprecher hat er nämlich immer noch einige.