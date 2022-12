Michael Schumacher: Sohn Mick rührt Fans mit Kindheitsfoto zu Tränen – „Schön und schrecklich zugleich“

Mick Schumacher hat seine Fans mit einem Kindheitsfoto zu Tränen gerührt. Kurz vor Weihnachten änderte der Formel-1-Pilot bei Instagram sein Profilbild – darauf zu sehen ist er mit seinem Vater Michael Schumacher.

Dieses emotionale Familienfoto löst bei den Fans der Schumis große Emotionen aus. Michael Schumacher ist bis heute einer der größten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, sein Sohn Mick versucht ihm nachzueifern.

Formel 1: Mick Schumacher teilt Bild mit Papa Michael

Wenn man bei Instagram das Profilbild ändert, werden die Follower nicht benachrichtigt und sie können das Bild auch nicht kommentieren. Dennoch ist den Fans von Mick Schumacher das neue Profilbild sofort ins Auge gefallen.

Dort ist Mick Schumacher als kleiner Junge zu sehen. Papa Michael hat einen Rennanzug an und trägt seinen Sohn auf dem Arm. Beide schauen aufgeregt in eine Richtung – vermutlich auf die Rennstrecke.

Dieses Foto rührt die Fans von Mick und Michael Schumacher zu Tränen. In den Sozialen Netzwerken wird es zigfach geteilt. „Manchmal macht mich diese ganze Situation wirklich fertig. Ich denke darüber nach, wie wichtig mein Vater für mich ist und wie sehr meine Kinder mich brauchen. Es ist schön und schrecklich zugleich … alles Liebe für Mick und kämpf weiter Michael“, kommentiert ein Fan. Der Hashtag #keepfightingmichael taucht auch bei Mick Schumacher auf der Instagramseite zahlreich auf. Zu Weihnachten hatte er ein Foto gemeinsam mit Mama Corinna und Schwester Gina gepostet.

Das ist über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher bekannt

Michael Schumacher verunfallte am 29. Dezember 2013 beim Skifahren. Die letzte offizielle Mitteilung zu seinem Gesundheitszustand gab es am 16. Juni 2014. Damals hieß es, er sei aus dem Koma erwacht und habe das Krankenhaus in Grenoble verlassen, um „seine lange Phase der Rehabilitation fortzusetzen“.

Mick Schumacher versucht in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Zwei Jahre fuhr er zuletzt in der Formel 1 – aber bislang ohne großen Erfolg. 2023 ist er Ersatzfahrer bei Mercedes. Über seinen Vater sprach Mick Schumacher in der Dokumentation „Schumacher“ (Hier geht’s zu den Aussagen!).