Max Verstappen: Zoff eskaliert komplett – jetzt droht der Formel-1-Weltmeister sogar mit Rücktritt

Max Verstappen macht seinem Ruf als knallharter Typ wieder einmal alle Ehre. Der amtierende Formel-1-Weltmeister hat im Schimpfwort-Zoff mit der FIA die nächste Eskalationsstufe gezündet.

Der Red-Bull-Pilot droht jetzt mit einem Rücktritt – und machte damit einmal mehr deutlich, was er von dem Vorgehen der FIA und seiner Strafe hält. Aber eins nach dem anderen.

Max Verstappen nach Strafe richtig angefressen

Was war passiert? In einer Pressekonferenz benutzte Verstappen das Wort „fucked“, um sein Auto zu beschreiben. Den FIA-Stewards gefiel die Ausdrucksweise nicht und sie bestraften den Niederländer schließlich mit symbolischen „Sozialstunden“.

Verstappens Reaktion fiel heftig aus. Auf der nächsten offiziellen Pressekonferenz beantwortete er die Fragen der Journalisten nur mit „Kein Kommentar“. Erst in einer Medienrunde außerhalb des Presseraums stand er Rede und Antwort.

„Sie wollten einen Präzedenzfall schaffen“, sagte der Formel-1-Weltmeister. „Leute bekommen Verwarnungen oder kleine Strafen, an mir wollten sie noch ein größeres Exempel statuieren.“ Er habe lediglich etwas über sein Auto gesagt. Das sei „nicht schlimm“ und er bezeichnete die Strafe als „lächerlich.“

„Die F1 wird auch ohne mich weitergehen“

Jetzt ging Verstappen sogar noch ein Stück weiter und sprach tatsächlich von einem möglichen Rücktritt oder vorzeitigem Karriereende aufgrund der strengen Reglementierungen durch die FIA. „Diese Art von Dingen entscheiden definitiv auch über meine Zukunft, wenn man nicht man selbst sein kann oder mit diesen dummen Dingen umgehen kann“, so Verstappen.

Er stellte klar: „Ich bin in einer Phase meiner Karriere, in der man sich nicht ständig mit solchen Dingen beschäftigen will. Natürlich ist es großartig, Erfolg zu haben und Rennen zu gewinnen, aber wenn man all das erreicht hat, Meisterschaften und Rennen gewonnen hat, möchte man auch einfach eine gute Zeit haben.“

Wenn man sich mit „all diesen dummen Dingen“ herumschlagen müsse, sei dies für ihn „keine Art, im Sport weiterzumachen.“ Das stehe fest. Er machte deutlich: „Ich weiß nicht, wie ernst sie diese Art von Dingen nehmen, aber für mich ist es genug, wenn es genug ist. Der Rennsport wird weitergehen, die F1 wird auch ohne mich weitergehen. Das ist kein Problem und auch kein Problem für mich. Es ist, wie es ist.“